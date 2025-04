Você está realmente falido? Ou é apenas a ‘dismorfia financeira’?

Essa tendência de gastos com batom, influenciada pela crise, foi adicionada a uma realidade financeira que já é confusa para os jovens. Durante anos, a geração do milênio viveu com uma sensação distorcida de segurança financeira devido ao dinheiro do capital de risco que subsidiava essencialmente as entregas da DoorDash e as viagens de Uber. As plataformas de mídia social convidam as pessoas a publicar apenas as reservas de jantar mais difíceis de conseguir e as viagens à praia que lembram “White Lotus”. Agora, o cenário econômico está particularmente incerto, e a estética do Instagram é particularmente luxuosa.

“Havia esse visual mais moderado e minimalista da década de 2010, em que as pessoas tentavam ocultar seu poder ou riqueza - que veio do Vale do Silício e sua abordagem casual do local de trabalho -, que caiu em desuso”, disse Sean Monahan, especialista em previsões de tendências.

Monahan, que cunhou o termo “estética boom boom” em dezembro, acompanhou um recente aumento nas postagens de roupas finas e chamativas: caviar, ternos de ombros largos, festas no Chateau Marmont, decadência no estilo dos anos 1980.