Financiamento de compra de fatia da Vale pela Cosan envolveu quatro grandes bancos

A compra de uma fatia minoritária da Vale pela Cosan, negócio que pode chegar a R$ 22 bilhões, envolveu uma estrutura de financiamento pouco comum no Brasil. O negócio inclui a participação de quatro bancos – Bradesco, Itaú, Citi e JPMorgan – em uma combinação de empréstimo, derivativos e uso de ações e dividendos como lastro.

O possível impacto financeiro da compra das ações da Vale na Cosan assustou o mercado, com as ações caindo 9% na sexta-feira, 7, e mais 7,5% na segunda-feira, 10, negociadas a R$ 15,40. A Cosan precisou divulgar dois documentos para explicar como vai estruturar a operação.

Em uma teleconferência com analistas e investidores, na noite da sexta-feira, houve questionamentos sobre a estrutura financeira do negócio. A empresa deve fazer novas reuniões com o mercado nos próximos dias. “Sei que o mercado ficou preocupado”, reconheceu o vice-presidente de Estratégia da Cosan, Marcelo Martins. “Estamos muito confortáveis com a estrutura criada.”

Em outras aquisições da Cosan, não houve o uso de derivativos, e a empresa comprou o controle do negócio. Agora, adquiriu uma fatia minoritária na Vale com um financiamento de R$ 13 bilhões via derivativos, com a participação de JPMorgan e Citi.

A justificativa para tamanha aposta? “A Vale é um ativo único e irreplicável, posicionado em um setor onde o Brasil tem grande vantagem competitiva”, afirmou Martins. A mineradora está com o preço atrativo da ações, por isso a decisão de comprar neste momento.

Vale é considerada uma das maiores empresas do setor de mineração no mundo; possível impacto financeiro da compra das ações da Vale na Cosan assustou o mercado. Foto: Fabio Motta/Estadão

Uma aposta ‘ousada’

Na engenharia financeira da operação, classificada como “ousada” pelos analistas do JPMorgan, houve um empréstimo-ponte de R$ 8 bilhões do Bradesco e do Itaú.

Nessa estrutura, por meio de um mecanismo usando ações preferenciais (PN) resgatáveis da Compass e da Raízen, dividendos dessas duas empresas do grupo vão ser usados para amortizar a dívida, contou Martins na teleconferência. Assim, diferentemente de uma dívida tradicional, não existe fluxo de pagamento de juros. À medida que fluxo de dividendos é pago, o valor é amortizado.

O restante da operação será financiado por uma estrutura de derivativos com os dois bancos estrangeiros, que utiliza um mecanismo que protege a Cosan de perdas caso as ações da Vale caiam. Pelo acordo, a companhia não terá de fazer desembolsos até o fim de 2024. “A estrutura de financiamento limita os riscos”, disse o diretor financeiro da Cosan, Ricardo Lewin.

Reações de analistas

Apesar do empenho do comando do grupo criado por Rubens Ometto em explicar a estrutura financeira, o BTG Pactual pontua que o mercado deverá levar tempo para digerir a operação.

Já os analistas do Bradesco BBI se mostraram mais satisfeitos com as explicações. “As opções e a exposição limitada ao risco oferecidas pelo financiamento com derivativos (...) nos fazem acreditar que o balanço da Cosan está mais protegido do que imaginávamos inicialmente”, escrevem eles, em relatório.