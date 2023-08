Fitch avalia rebaixar rating de crédito da China por causa de condições econômicas

A agência Fitch Ratings afirmou ontem que pode rebaixar o rating de crédito da China, que é de A+ estável desde 2007, diante das condições econômicas chinesas.

“Podemos pensar novamente, porque a relação dívida/PIB está um pouco alta para um único crédito ‘A’”, afirmou o diretor-gerente da agência, James McCormack.

A declaração de McCormack acontecem após o rebaixamento da classificação de crédito dos EUA pela Fitch no início deste mês, que tiveram reflexos no mundo todo. A medida reacendeu a discussão sobre o caminho fiscal do governo dos EUA e seu impacto sobre os títulos do Tesouro.

Na China, os investidores globais estão perdendo rapidamente a paciência com a frágil recuperação do país, com os dados econômicos recentes, seja de vendas, emprego e crescimento.

Nesta semana, foi divulgada a taxa de desemprego nas áreas urbanas da China, que ficou em 5,3% em julho - 0,1% acima do registrado em junho, segundo informações do departamento de estatísticas do país (NBS).

Para piorar a situação, uma das maiores incorporadoras imobiliárias do país corre o risco de inadimplência e um conglomerado financeiro tem tido problemas para honrar investimentos, alimentando temores sobre um possível contágio.

Uma grande injeção de dinheiro de curto prazo no sistema financeiro da China na quarta-feira e cortes nas taxas de juros do banco central na terça-feira não conseguiram restaurar o otimismo.

O yuan está caindo para seu nível mais fraco em 16 anos em relação ao dólar, e o índice de ações MSCI China está prestes a apagar os ganhos vistos desde uma importante reunião de política monetária no final de julho. / Bloomberg