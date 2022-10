Fleury compra laboratório Méthodos, de Minas Gerais, por R$ 27,37 milhões

Continua após a publicidade

O Grupo Fleury comunicou que celebrou na segunda-feira, 3, contrato de compra e venda de 100% das quotas e outras avenças do Méthodos Laboratório, Análises Clínicas e Hematologia, por R$ 27,37 milhões.

O Méthodos atua em serviços diagnósticos por análises clínicas por meio de 26 unidades no sul de Minas Gerais e marca a entrada do Grupo Fleury no Estado em região próxima de sua área de atuação.

Grupo Fleury comunicou compra do Méthodos Laboratório, Análises Clínicas e Hematologia, por R$ 27,37 milhões. Foto: Grupo Fleury

“Seguindo a estratégia da companhia de ampliar seu ecossistema de saúde, esta aquisição está alinhada com sua expansão regional”, informou o Fleury, em fato relevante.

Segundo a companhia, a aquisição não constitui investimento relevante, conforme avaliação baseada em informação pública sobre o patrimônio líquido do Grupo Fleury e nas demonstrações financeiras do Méthodos disponibilizadas em diligência. “Portanto, não enseja deliberação em Assembleia da companhia, nem direito de recesso de seus acionistas”, afirma.