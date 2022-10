FMI alerta para alta de gastos em meio a processo de aperto monetário

WASHINGTON - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertou nesta quinta-feira, 13, para o aumento de gastos em meio ao processo de aperto monetário para controlar o salto dos preços. O aumento de juros pressiona o crescimento, mas não fazê-lo pode obrigar os países a manterem taxas elevadas por mais tempo em um cenário de maior risco de desancoragem das expectativas da inflação, segundo ela.

“Quando a política monetária coloca o pé no freio, a política fiscal não deve pisar no acelerador. Se fizerem, correm o risco de entrar em trajetória muito perigosa”, disse Georgieva, durante entrevista.

Leia também FMI vê Brasil melhor este ano, mas com contas piores à frente, e Guedes critica projeções

Ela reafirmou que o cenário atual é complexo, com maiores riscos de uma recessão global, que não são desprezíveis. “O caminho é estreito, mas está lá. É como escalar uma montanha”, disse. “Nós podemos evitar uma recessão global”, acrescentou.

Kristalina Georgieva reafirmou que o cenário atual é complexo, com maiores riscos de uma recessão global, que não são desprezíveis Foto: Brendan Smialowski/AFP

De acordo com Georgieva, há muito a se fazer para controlar inflação via ferramentas de política monetária e que os impactos positivos do aperto de condições financeiras já começam a aparecer. “Se não estabilizarmos preços, vamos criar mais incertezas para investidores”, disse, acrescentando que o risco de desancoragem das expectativas da inflação se tornou mais visível.

A diretora-gerente do FMI chamou atenção ainda para os efeitos de uma economia global menos integrada. Na sua visão, os países emergentes e em desenvolvimento seriam os mais afetados. “Se perdemos benefícios de economia global integrada, todos seríamos mais pobres, mas o impacto atingiria mais os emergentes e países em desenvolvimento”, destacou.