FMI: América Latina deve ter forte recuperação da economia, mas enfrenta desafios globais

ESPECIAL PARA O ‘ESTADÃO/BROADCAST’ - A América Latina manteve sua forte recuperação no início de 2022, muito embora o enfraquecimento da atividade econômica e a inflação persistente sejam desafios. A análise é do Fundo Monetário Internacional (FMI), em publicação no blog da entidade, divulgada nesta quarta-feira, 27.

As economias da América Latina e do Caribe continuaram sua forte recuperação pós-pandemia, mas há sinais de mudanças, à medida que as condições financeiras globais são adversas, os preços das commodities revertem tendência de alta e a inflação persiste.

A América Latina manteve sua forte recuperação no início de 2022, porém enfraquecimento da atividade econômica e a inflação persistente são desafios, alerta o FMI

A reabertura de setores intensivos, especialmente hotelaria e viagens, uma demanda reprimida e financiamento externo favorável ajudaram para a melhora da economia no primeiro semestre, informa o FMI.

O setor de serviços, aliás, recuperou o ritmo e o emprego em níveis pré-pandemia. No setor, o crescimento anual atingiu 2,8% no primeiro trimestre, em comparação a uma média de 1,7% nos anos anteriores à pandemia. E os indicadores apontam para um impulso continuado no segundo trimestre.

Para o Fundo, o Produto Interno Bruto (PIB) da região da América Latina e Caribe deve crescer 3% este ano, um aumento em relação à previsão anterior feita em abril, de 2,5%.

No entanto, a região enfrenta desafios significativos, o que inclui o aperto financeiro global, menor crescimento da economia mundial, inflação persistente e crescentes tensões sociais em meio à crescente insegurança alimentar e energética. Esses fatores conjugados contribuem para o rebaixamento do crescimento para 2,0% em 2023, 0,5 ponto porcentual abaixo do previsto em abril.

Como em outros lugares, as pressões de preços na região provavelmente permanecerão altas por algum tempo, informa o FMI. As previsões são de inflação de 12,1% e 8,7% para 2022 e 2023, respectivamente, as maiores taxas dos últimos 25 anos. Isso significa que se espera que a inflação exceda o limite superior da meta dos bancos centrais em cerca de 4 pontos porcentuais e, em média, nas cinco maiores economias da América Latina (Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru) até o final deste ano. E ficar fora da meta em alguns países nos próximos anos.

Cenário ‘sombrio’

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva reforçou nesta quarta que a perspectiva econômica global caminha para um cenário mais “sombrio”, após todos os principais riscos apontados em meses anteriores se materializarem.

Segundo ela, este é um momento “muito difícil” para os formuladores de políticas fiscal e monetária, uma vez que a primeira precisa manter algum nível de suporte focado e a segunda precisa comprimir a demanda para controlar a escalada inflacionária mundial.

Durante evento da Organização Mundial do Comércio (OMC), Georgieva defendeu que bancos centrais trabalhem para reduzir a inflação o quanto antes, sob risco de que a renda das populações e as “fundações e perspectivas” da economia sofram ainda mais. No entanto, setores específicos ainda precisam de apoio fiscal e não devem ser ignorados, ressaltou.

Para ela, o ano de 2023 pode ser ainda mais desafiador à medida que o aperto monetário afeta a economia global. A diretora-gerente destaca que o cenário para emergentes é particularmente complicado, já que a provável apreciação do dólar - com a subida dos juros pelo Federal Reserve (Fed) nos EUA - deve deteriorar a situação da dívida pública, já bastante elevada, e incentivar a saída de capital estrangeiro destes países.

Crise climática

A diretora-gerente do FMI também ressaltou durante evento da OMC o papel dos países emergentes no combate às mudanças climáticas. Segundo ela, não importa o que os países desenvolvidos façam, se as economias emergentes não acompanharem os esforços para reduzir as emissões de poluentes, os problemas relacionados à mudança climática não serão resolvidos.

Para a diretora do FMI, são os emergentes que mais poluem, proporcionalmente, e por isso é vital que eles também reduzam suas emissões. Para isso, as economias desenvolvidas e órgãos multilaterais devem apoiá-los por meio de instrumentos de incentivo econômico, como precificação do carbono e “swaps de dívida por clima” – instrumento que permite a países condições melhores de reestruturação da dívida pública em caso de adoção de políticas ambientais adequadas, avaliou.

Entre outros assuntos, Georgieva também mostrou preocupação quanto à tendência de fragmentação da economia global, iniciada durante a pandemia de covid-19 e agravada pela guerra entre Rússia e Ucrânia.

Também presente no evento, a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou que o mundo não pode concentrar a produção de bens em apenas uma região.

Neste contexto de reorganização das cadeias globais, ela vê uma “grande oportunidade” de que países em desenvolvimento aumentem sua participação na produção industrial. “Precisamos ‘reglobalizar’, não desglobalizar”, resumiu. / COLABOROU GABRIEL CALDEIRA