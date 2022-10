FMI diz que auxílio aos mais pobres na pandemia no Brasil poderia ter custado a metade

ENVIADA ESPECIAL / Washington (EUA) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que o custo fiscal do auxílio emergencial concedido pelo governo brasileiro durante a pandemia chegou a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do País entre os anos de 2020 e 2021. Em um cenário alternativo, sugere o organismo, um programa com benefícios menores, de cerca de um terço do valor concedido, ainda protegeria a população em geral, mas a um custo 50% menor.

“Os benefícios eram três vezes maiores do que o benefício social padrão e mais da metade do salário mínimo nacional”, diz o FMI no relatório Monitor Fiscal, que avalia a situação das contas públicas dos países-membros, publicado hoje.

Para o Fundo, os efeitos de estabilização do programa de Auxílio Emergencial no Brasil “excederam em muito” os do sistema de proteção social em vigor antes da pandemia. Simulações mostram que, em média, a renda disponível per capita no Brasil subiu 2,1% em 2020, conforme o organismo. Como consequência, o FMI afirma que a taxa de pobreza e o índice de Gini, que mede a desigualdade de renda disponível, caiu “temporariamente” em 2020.

Já em um cenário sem o auxílio emergencial, conforme o FMI, apenas um quarto da perda de renda teria sido absorvido. Já a renda média disponível per capita teria diminuído 4,1%, de acordo com o organismo.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, enfatizou a redução da pobreza no País após a ação do governo, que triplicou os gastos sociais desde a pandemia, durante as reuniões anuais do FMI, que acontecem em Washington.

Segundo ele, o nível de pobreza já retomou ao patamar pré-covid no Brasil, inclusive, para uma situação menos pior da vista antes justamente por conta do auxílio emergencial concedido no auge da crise. “O antigo Bolsa Família foi elevado de R$ 180,00, R$ 190,00, para R$ 600,00. É mais do que três vezes”, disse Guedes, a jornalistas. Como consequência, a política social brasileira passou de 0,4% para 1,5% do PIB, segundo o ministro.