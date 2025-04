FMI e Banco Mundial se preparam para a transformação “América Primeiro” de Trump

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial estão se posicionando contra um possível rompimento com os Estados Unidos durante o governo do presidente Donald Trump.

PUBLICIDADE As instituições irmãs − grandes forças da influência global dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial − estão se preparando para o impacto da transformação radical de Trump nas relações internacionais e defendendo o governo quanto ao valor que elas trazem para a cultura mais transacional do “America First”. Isso ocorre em meio ao risco de uma medida potencialmente extrema − a retirada dos EUA das instituições, conforme defendido pelo Projeto 2025, o manual republicano cujos autores ajudaram a moldar a política no segundo mandato de Trump. Trump ordenou uma revisão do relacionamento dos EUA com as organizações internacionais, incluindo o FMI e o Banco Mundial, que deve ser feita até o início de agosto.

Os líderes do FMI e do Banco Mundial se reuniram com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a principal autoridade que representa os EUA nas instituições, para explicar como elas beneficiam os interesses dos EUA, buscando, em parte, rebater as críticas de dentro da órbita de Trump, de acordo com pessoas familiarizadas com a situação, que pediram para não serem identificadas, pois as discussões foram privadas.

Trump ordenou uma revisão do relacionamento dos EUA com as organizações internacionais, incluindo o FMI e o Banco Mundial, que deve ser feita até o início de agosto

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, apresentaram argumentos semelhantes ao governo em compromissos separados. Eles argumentam que podem cobrir seus próprios custos administrativos e que sua estrutura amplia o impacto das contribuições dos EUA. E afirmam que os EUA, como maior acionista, já têm o poder de moldar as políticas. A participação de Washington é de cerca de 16% para o FMI e cerca de 17% para o fundo mais antigo do banco.

Eles também enfatizaram que suas missões − estabilidade financeira global para o fundo e desenvolvimento para o banco − beneficiam os EUA, inclusive criando demanda para exportações e evitando crises financeiras ou humanitárias.

“Há uma enorme incerteza neste momento”, disse Josh Lipsky, diretor sênior do Centro Geoeconômico do Atlantic Council e ex-conselheiro do FMI durante a maior parte do primeiro mandato de Trump. Nesse período, disse ele, o governo reconheceu o valor do fundo e se envolveu de forma construtiva. Agora, “a gama de resultados é a mais ampla possível”, disse ele.

É provável que a questão surja no próximo mês, quando o FMI e o Banco Mundial receberem os chefes das finanças globais e dos bancos centrais nas reuniões anuais de primavera em Washington, que começam em 21 de abril.

Georgieva “teve discussões muito construtivas com o Secretário do Tesouro Scott Bessent e outros representantes da administração dos EUA”, disse o FMI em uma resposta a perguntas. “Esperamos continuar o engajamento com o governo dos EUA para promover o crescimento e a prosperidade nos EUA e em todo o mundo.”

O Banco Mundial disse que atualizou o governo sobre suas reformas, foco na criação de empregos e esforços para estimular o capital privado. “Como todo acionista, eles querem ver o valor de suas contribuições − e sabemos que a confiança é conquistada por meio da entrega”, disse em um comunicado.

Para o fundo e o banco, o cenário de pesadelo é que os EUA os deixem para trás. O relatório do Projeto 2025, publicado pela conservadora Heritage Foundation, argumenta que as instituições “defendem teorias e políticas econômicas que são contrárias ao mercado livre americano e aos princípios governamentais limitados”, incluindo impostos mais altos.

A melhor opção de Washington, segundo o relatório, é se retirar em vez de pressionar por reformas.

“Os conservadores e outras pessoas pró-mercado vêm tentando reformar essas instituições há décadas”, disse David Burton, membro sênior de política econômica da Heritage Foundation e um dos autores do Projeto 2025. “Elas são incapazes de fazer reformas sérias e são consistentemente hostis aos interesses nacionais dos EUA.” Banga enfatizou que o foco do banco é o desenvolvimento, não a caridade ou o trabalho humanitário. Ele também destacou seus esforços para fazer com que o banco passe a financiar projetos de energia nuclear, bem como de energias renováveis e gás natural, como fonte de energia de baixo carbono. Ambas as instituições fizeram da mudança climática e de seus impactos um foco de seu trabalho, uma questão controversa para o governo Trump, que promoveu os combustíveis fósseis em detrimento dos renováveis.

No passado, os secretários do Tesouro dos EUA expuseram as expectativas ou exigências da Casa Branca em relação ao FMI e ao Banco Mundial antes de suas reuniões de primavera ou outono, como uma forma de definir a agenda.

Enquanto isso, o governo ainda não nomeou um subsecretário do Tesouro para assuntos internacionais, que gerencia o relacionamento com as instituições, ou nomeou diretores executivos para suas diretorias, o que significa que os EUA têm se abstido de votar.

Um porta-voz do Tesouro confirmou que Bessent se reuniu com Georgieva e Banga, mas se recusou a fornecer detalhes.

A saída do FMI e do Banco Mundial tornaria a economia global menos estável e retardaria o desenvolvimento, disse Brent Neiman, professor de economia da Universidade de Chicago e ex-funcionário do Tesouro durante o governo Biden.

“Se o FMI, como instituição, ainda não existisse, gostaríamos de criar algo parecido com ele”, disse Neiman.

