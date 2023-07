FMI: crescimento do PIB global ficará em cerca de 3% nos próximos cinco anos

Brasil quer uma reforma tributária, mas proposta ‘sem dúvida’ sofrerá ajustes no Senado, diz relator

Eduardo Braga afirma endossar os princípios do texto aprovado na Câmara, mas sinaliza reavaliar questões como a governança do conselho federativo, que beneficia Estados mais populosos, e os critérios do rateio do fundo regional, que ficaram pendentes