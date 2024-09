Mercado volta a aumentar projeção de inflação mesmo com expectativa de taxa de juros mais alta

BRASÍLIA - O mercado voltou a aumentar as suas projeções para a inflação nos próximos anos, mesmo trabalhando com uma taxa Selic média mais alta até o fim de 2025, conforme o relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, 23, pelo Banco Central.

PUBLICIDADE A mediana do Focus para o IPCA de 2024 subiu pela décima semana seguida, de 4,35% para 4,37%, aproximando-se ainda mais do teto da meta este ano, de 4,50%. Considerando apenas as 97 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 4,37% para 4,40%. Um mês atrás, a estimativa era de 4,25%. No cenário de referência, o Banco Central espera que o IPCA termine 2024 em 4,30% e desacelere a 3,70% em 2025.

A mediana para o IPCA de 2025, que mais se aproxima do horizonte relevante da política monetária, subiu de 3,95% para 3,97%, contra 3,93% um mês antes. Considerando apenas as 96 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 3,97% para 4%.

Banco Central espera que o IPCA termine 2024 em 4,30% e desacelere a 3,70% em 2025 Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

A estimativa para 2026 também oscilou para cima, de 3,61% para 3,62%, aumentando pela segunda semana consecutiva. As expectativas para esses dois anos estão acima do centro da meta, de 3%, com tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos.

O Comitê de Política Monetária (Copom) considera o primeiro trimestre de 2026 como seu horizonte relevante e espera que a inflação atinja 3,5% no período, considerando o cenário de referência, com a trajetória de Selic embutida no Focus (até 13 de setembro) e dólar a R$ 5,60, evoluindo conforme a Paridade do Poder de Compra (PPC).

A mediana do Focus para o IPCA de 2027 se manteve em 3,50% pela 64ª semana seguida.

Publicidade

Projeção da Selic

A mediana para a taxa Selic no fim de 2024 subiu de 11,25% para 11,50% após a decisão do Copom da semana passada, indicando que o mercado já aguarda pelo menos um aumento de 0,5 ponto porcentual nos juros neste ano.

Na última quarta-feira, o colegiado elevou os juros em 0,25 ponto porcentual, de 10,5% para 10,75%, e informou que vê uma assimetria altista no seu balanço de riscos para a inflação. O hiato do produto, antes considerado estável, agora é visto pelo Copom como positivo.

“O ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo ora iniciado serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerão da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos”, afirmou o Copom, no comunicado da decisão.

O colegiado não forneceu um guidance (orientação) para as próximas decisões, mas economistas do mercado consideraram que o teor da comunicação foi duro e seria compatível até mesmo com uma aceleração do ritmo de aperto. Como só há mais duas reuniões do Copom neste ano, a expectativa de uma Selic de 11,5% no fim de 2024 exigiria que houvesse uma alta maior, de 0,5 ponto, em uma delas.

Considerando apenas as 83 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para a Selic no fim de 2024 passou de 11,25% para 11,75%, indicando que o Copom elevaria os juros em 0,5 ponto tanto na reunião de novembro, como na de dezembro.

A estimativa intermediária para os juros no fim de 2025 se manteve em 10,50%, mas, considerando as 82 projeções atualizadas os últimos cinco dias úteis, subiu a 10,75% — sugerindo menos espaço para cortes no próximo ano. As projeções para o fim de 2026 e 2027 se mantiveram em 9,50% e 9%, respectivamente.

Alta do PIB

O mercado aumentou a sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024 pela sexta semana consecutiva, de 2,96% para 3,0%, conforme a mediana do relatório Focus. Considerando as 52 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa se manteve em 3%.

Publicidade

A mediana para a alta do PIB de 2025 se manteve em 1,90%. Quatro semanas antes, estava em 1,86%. Considerando só as 51 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,90% para 1,91%.

Os economistas do mercado não alteraram as expectativas de crescimento da economia em 2026 e 2027. Ambas permaneceram em 2%, como já estão há 59 e 61 semanas, respectivamente.

A última estimativa divulgada pelo BC, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho, indicava crescimento de 2,3% para o PIB brasileiro este ano. O Ministério da Fazenda espera que o PIB brasileiro cresça 3,2% em 2024.

Dólar

A mediana para o dólar no fim de 2024 se manteve em R$ 5,40, contra R$ 5,32 um mês antes. A projeção para 2025 também ficou inalterada, em R$ 5,35, de R$ 5,30 quatro semanas atrás.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020. Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.