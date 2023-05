Mercado financeiro reduz previsão de IPCA em 2023 e eleva projeção do PIB

Após o prognóstico positivo deixado pelo IPCA-15 de maio (0,51%), a projeção para a inflação oficial de 2023 voltou a cair no Relatório de Mercado Focus desta semana, enquanto a de 2024, foco da política monetária, ficou estável.

A expectativa para o IPCA - índice de inflação oficial - deste ano no Focus cedeu de 5,80% para 5,71%. Para 2024, a projeção mostrou manutenção em 4,13% após quatro semanas de queda.

Apesar da nova queda, a mediana para a inflação oficial em 2023 ainda está cerca de 1 ponto porcentual acima do teto da meta (4,75%), apontando para três anos de descumprimento do mandato do Banco Central. Para 2024, a mediana supera o centro da meta (3,00%), mas está dentro do intervalo de tolerância superior, que vai até 4,50%.

A mediana para o IPCA de 2025 seguiu em 4,00%, repetindo a taxa de quatro semanas atrás. A estimativa para o IPCA de 2026 também continuou em 4,00%, mesmo porcentual de um mês antes.

Os economistas do mercado financeiro baixaram a projeção para a alta do índice de inflação oficial (IPCA) do mês fechado de maio, que passou de 0,43% para 0,39%. Para o IPCA de junho, a estimativa cedeu de 0,34% para 0,31%.

Selic

A mediana para os juros básicos no fim de 2023 seguiu em 12,50% ao ano pela sexta semana consecutiva. Para o término de 2024, a expectativa também continuou em 10,00% pela 15ª vez.

A projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 9,00%, mesma mediana de quatro semanas atrás. O boletim ainda trouxe a projeção para a Selic no fim de 2026, que subiu de 8,75% para 9,00%.

PIB e câmbio

A projeção para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 subiu de 1,20% para 1,26%. Já para 2024, o Relatório Focus mostrou manutenção da estimativa de crescimento do PIB de 1,30%. Em relação a 2025, a mediana se manteve em 1,70%. O Boletim ainda trouxe a estimativa para 2026, que continuou em 1,80%.

Para 2024, projeção mostra manutenção em 4,13% do IPCA após quatro semanas de queda Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Na projeção para o preço do dólar, a estimativa do Focus este ano passou de R$ 5,15 para R$ 5,11. Para 2024, a mediana também foi alterada, de R$ 5,20 para R$ 5,17.