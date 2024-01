Boletim Focus: projeção de inflação para 2024 registra queda pela terceira vez consecutiva

A projeção para a inflação oficial do país em 2024, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) voltou a cair pela terceira semana consecutiva, recuando de 3,86% para 3,81%, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Relatório Focus do Banco Central (BC). A divulgação foi adiada em um dia devido à operação padrão adotada pelos funcionários da instituição.

PUBLICIDADE As previsões dos economistas ouvidos pelo BC para a inflação de 2025 se mantiveram estabilizadas no patamar de 3,50%. A estimativa para 2026 também permaneceu nos mesmos 3,50%, nível igual ao das últimas trinta edições do Boletins Focus, — nível igual ao esperado para a inflação de 2027. Em contrapartida, a estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) do país para este ano se manteve em 1,60%. O documento projeta crescimento da economia de 2,0% em 2025, 2026 e 2027

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Expectativas para a Selic

Outro destaque dos dados trazidos pelo Boletim Focus foram as expectativas do mercado pela taxa básica de juros do país, a Selic, que não sofreram alterações significativas. A projeção para 2024 permaneceu em 9,00%, segundo os analistas. A estimativa para 2025, 2026 e 2027 permaneceram nos mesmos 8,50%.

Estimativa para o IPCA para 2024 registrou recuo de 3,86% para 3,81%; projeção para o PIB deste ano continua em 1,60%. Foto: Paulo Liebert / AE

O Comitê de Política Monetária (Copom) inicia nesta terça-feira, 30, a primeira reunião do ano para definir a taxa básica de juros do país. A decisão oficial será divulgada no dia seguinte, quarta-feira, 31, com a ampla expectativa do mercado de uma redução de 0,5 ponto percentual, para 11,25%. Atualmente, a taxa está em 11,75%.