O bilionário mais jovem do mundo em 2025 é o alemão Johannes von Baumbach, de 19 anos. Segundo a lista de bilionários da Forbes, seu patrimônio é de US$ 5,4 bilhões. Ele desbancou a brasileira Lívia Voigt, de 20 anos, que tinha o título de bilionária mais jovem do mundo na lista da Forbes do ano passado. Lívia é herdeira da fabricante de motores Weg e tem fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão.

Os dois integram a lista de 21 bilionários com menos de 30 anos do ranking da Forbes. Completando o pódio, o terceiro lugar ficou com o italiano Clemente Del Vecchio, de 20 anos, com patrimônio estimado em US$ 6,6 bilhões. Ele tem 12,5% da holding Delfin, que engloba a EssilorLuxottica, dona da marca de óculos Ray-Ban.

Boehringer Ingelheim Foto: Boehringer Ingelheim/Divulgação

PUBLICIDADE A Forbes afirma que o bilionário mais jovem do mundo, Johannes von Baumbach, é herdeiro da farmacêutica Boehringer Ingelheim, fundada em 1885 por Albert Boehringer. À época, Albert fornecia ingredientes para farmácias, comerciantes têxteis e indústria alimentícia. O negócio virou uma gigante farmacêutica que hoje é uma das maiores do mundo, presente em 130 mercados onde atuam 53 mil pessoas. Johannes von Baumbach tem três irmãos, que também aparecem na lista de bilionários mais jovens: Maximiliano, 27 anos; Catarina, 25; e Franz, 22. Assim como Johannes, cada um deles têm igual fortuna: US$ 5,4 bilhões.

Publicidade

Segundo a revista, a família é tímida em relação à publicidade, e não é possível saber se Johannes e seus três irmãos têm algum papel na empresa. O pouco que se sabe é que o mais jovem bilionário do mundo esquia na Áustria competitivamente, desde 2015.

Quem lidera a Boehringer Ingelheim é o tio deles, Hubertus von Baumbach, de 57 anos, que tem o mesmo patrimônio dos sobrinhos, US$ 5,4 bilhões, e ocupa a 659ª posição da lista.

Veja a seguir quem são os cinco bilionários mais jovens do mundo, segundo a Forbes (veja aqui o ranking completo):

1. Johannes von Baumbach, 19 anos

Cidadania: Alemanha

Fortuna: US$ 5,4 bilhões

Origem da fortuna: Boehringer Ingelheim

Publicidade

2. Lívia Voigt de Assis, 20 anos

Cidadania: Brasil

Fortuna: US$ 1,2 bilhão

Origem da fortuna: Weg

3. Clemente Del Vecchio, 20 anos

Cidadania: Itália

Fortuna: US$ 6,6 bilhões

Origem da fortuna: EssilorLuxottica (dona de marcas como Ray-Ban)

4. Kim Jung-youn, 21 anos

Cidadania: Coreia do Sul

Fortuna: US$ 1,3 bilhão

Origem da fortuna: Nexon (jogos online)

5. Kevin David Lehmann, 22 anos

Cidadania: Alemanha

Fortuna: US$ 3,6 bilhões

Origem da fortuna: dm-drogerie markt (rede de farmácias)