Fórum Inclusão em Foco debaterá a potência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

No mês de celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (data criada em 1992 pela ONU), a Arcos Dorados, companhia responsável pela operação do McDonald’s no Brasil e em 19 países da América Latina e Caribe, realiza a primeira edição do Fórum Inclusão em Foco.

O evento gratuito acontecerá no dia 5 de dezembro no Teatro Renaissance, em São Paulo, promovendo uma conversa essencial para o atual contexto de empregabilidade mundial: a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Vozes ativas ligadas ao setor inclusivo, como especialistas, representantes de empresas e influenciadores terão a oportunidade de trocar ideias sobre questões pertinentes à superação de preconceitos e à construção de novas oportunidades.

Participantes do Fórum

O Fórum terá como um dos participantes o executivo Fábio Sant’Anna, Diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Divisão Brasil da Arcos Dorados. Fábio comenta a importância de reunir os principais atores dessa temática na sociedade. “Tem muita gente contribuindo por uma sociedade mais inclusiva, mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Reunir mais aliados à essa causa e debater esse tema são essenciais para que, juntos, possamos gerar impacto nas pessoas, organizações e sociedade. Nós, da Arcos Dorados, queremos ser um dos motores desse processo e receber parceiros e outras empresas para promover essa conversa, que ratifica o nosso compromisso com a inclusão das pessoas com deficiência não só no nosso setor, mas em todo o mercado de trabalho”.

Além de representantes da Arcos Dorados, também farão parte das discussões convidados da Meta, da Bayer e do Instituto Jô Clemente, parceiro do McDonald’s na inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Os palestrantes se dividirão entre painéis como o “Desbravadores da Inclusão”, que tratará desde a realidade das pessoas com deficiência, passando pelos projetos de empresas que incentivam a empregabilidade, até a experiência desses profissionais depois da contratação, com discussões sobre o acolhimento e a capacitação oferecida. Em outro momento do evento, influenciadores digitais se reunirão no palco para discutir suas carreiras e o uso das plataformas para ampliar a visibilidade dessas pessoas e combater o capacitismo.

A mediação do Fórum será do jornalista Luiz Alexandre Souza Ventura. Autor do Blog Vencer Limites, do Estadão, ele enfrenta uma neuropatia sensitiva e motora que afeta os músculos do corpo inteiro. “Minha participação neste evento é uma honra. Sei muito bem que a estrutura oferecida pelo McDonald’s para os funcionários com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, é um diferencial, uma referência para o mercado de trabalho brasileiro e para o mundo”, afirma o jornalista.

Serviço:

Fórum Inclusão em Foco

Data: 05/12/2022, a partir das 8h30

Local: Teatro Renaissance

Alameda Santos, 2233 - Jardim Paulista, São Paulo – SP

Evento Gratuito

Link para inscrição: https://forms.office.com/r/ZqxMQTGfV4

Pioneirismo na inclusão

A iniciativa de realizar um evento para discutir o assunto vem da importância que a inclusão de pessoas com deficiência tem na história da atuação social da Arcos Dorados. Atualmente, a empresa possui cerca de 1.500 funcionários com diferentes tipos e graus de deficiência, sendo mais de 70% com deficiência intelectual, e é uma das empresas que mais oferece oportunidades de primeiro emprego e capacitação a esse público. Inclusive, foi pioneira na inclusão de pessoas com deficiência, com um programa idealizado antes mesmo da Lei de Cotas de 1991, tornando-se referência no compromisso de inclusão, acolhimento e qualificação profissional.

Uma das várias iniciativas da Arcos Dorados é a da “Inclusão Além da Cota”, que ganhou o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, em 2021, pelo trabalho realizado nos restaurantes da cidade. Não é a primeira vez que a companhia alcança esse tipo de conquista. A empresa também já recebeu o Reconhecimento Global da ONU por Boas Práticas de Empregabilidade para Trabalhadores com Deficiência.

Para a companhia, o debate sobre a empregabilidade dessas pessoas também precisa levar em consideração a vivência delas fora do ambiente de trabalho, suas famílias, além dos desafios contra o capacitismo e pela ampliação da acessibilidade.

A Receita do Futuro da Arcos Dorados

Todos os compromissos, metas e iniciativas socioambientais da Arcos Dorados estão consolidados em uma estratégia de ESG chamada a Receita do Futuro e a Diversidade e Inclusão é um pilar essencial dessa estratégia.

Para seguir avançando nesse compromisso e colocando o tema no centro das discussões, a companhia transformou a “área de RH” na “Diretoria de Gente, Diversidade e Inclusão”. Além disso, há alguns anos, criou o programa Cooltura de Serviço (trocadilho com a palavra “cool”, legal em inglês, e cultura), que incentiva que cada funcionário da empresa se sinta à vontade e seguro para se expressar conforme se identifica. Isso inclui todos os traços da individualidade, desde penteados no cabelo, o uso de maquiagem e acessórios, até nome no crachá. A filosofia é acompanhada do mote “geramos bons momentos sendo nós mesmos” e, junto à Política de Lugar de Trabalho Seguro e Respeitoso, contribui para que a empresa promova um ambiente acolhedor para seus colaboradores. Essa dedicação tem levado a Arcos Dorados a alcançar reconhecimentos, como no ranking da Great Place to Work de 2022, em que a companhia conquistou a 8ª posição entre as melhores empresas para se trabalhar, na categoria de organizações com mais de 10 mil funcionários.

Parcerias e iniciativas que geram resultados

Na agenda de ações inclusivas, além de promover o acesso ao mercado de trabalho, a Arcos Dorados oferece a promoção de equidade de oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional, por meio de treinamentos personalizados e adaptados, que capacitam os colaboradores com deficiência a desenvolver suas habilidades e alcançar seu máximo potencial.

Para que suas iniciativas tenham maior alcance e impacto social, a Arcos Dorados conta com o apoio de importantes parceiros estratégicos, como do Instituto Jô Clemente, do Instituto de Oportunidade Social e da Rede Cidadã de São Paulo que, juntos, mantém projetos para inserção no mercado de trabalho de pessoas com diferentes tipos de deficiência.