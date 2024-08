O vídeo, gravado por outra jovem, Nicole Borda, mostra Natalia em frente ao prédio onde mora. Ela questiona se Natalia mora em Paris e qual é o valor do aluguel que paga. Após ficar espantada com a quantia, Nicole pede para ver o apartamento, localizado no sétimo andar. “Bem-vindos à minha mansão de 9 metros”, diz Natalia, ao abrir a porta do imóvel.

Em uma publicação no Instagram nesta quarta-feira, Natalia e Nicole comemoram a repercussão do vídeo. “Ela é global”, escreveu Nicole.