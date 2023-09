França proíbe prática de ‘reduflação’, processo em que o produto diminui, mas o preço não

FRANÇA - A “reduflação”, procedimento que algumas indústrias adotam e que consiste em reduzir a quantidade, peso ou unidades nas embalagens dos produtos, sem contudo baixar o preço, será proibida na França a partir de novembro, segundo anunciou a primeira-ministra, Élisabeth Borne.

“Vamos proibi-lo. A partir de novembro, todos os produtos sujeitos a alterações de quantidade terão de indicar isso nos rótulos para evitar induzir ainda mais o consumidor ao erro”, disse Borne em entrevista publicada neste domingo, 17, no jornal Le Parisien.

Esta é uma prática cada vez mais difundida na França - e em outros países, como o Brasil -, conforme relatado por organizações de consumidores nas últimas semanas, após visitas de inspeção aos supermercados franceses

Segundo as organização, na maioria dos casos o volume embalado diminui e o preço não só não diminui como até aumenta. O fenômeno em ocorrido em praticamente todas as prateleiras dos supermercados, como as de sorvetes, bebidas e outros tipos de alimentos.

Em um caso específico, a combinação de redução de volume e aumento de preço de um pacote de ração para cães resultou num aumento de 113% no preço por quilo. A rede Carrefour, a mais importante de França, começou na semana passada a sinalizar os produtos que passaram por esse processo, numa tentativa de mostrar que a responsabilidade é do fabricante.

Rede Carrefour sinaliza produtos que tiveram 'reduflação' Foto: Estadão

Os rótulos do Carrefour dizem: “Este produto reduziu seu conteúdo e aumentou seu preço”. A organização chamada de 60 milhões de consumidores afirmou, no entanto, que alguns produtos da rede também tiveram tamanhos reduzidos, mas os preços foram mantidos.

Combustíveis

A primeira-ministra anunciou ainda que os distribuidores de combustíveis poderão vender produtos com prejuízo – quebrando uma proibição que remonta a 1963 – para tentar travar a espiral de inflação dos combustíveis.

Esta autorização será prorrogada “por um período limitado a alguns meses”, disse Borne, que prevê “resultados tangíveis” para os consumidores sem que o governo tenha de subsidiar os combustíveis como fez no ano passado, após a invasão russa da Ucrânia.

Este ano, o preço dos combustíveis subiu como resultado do aumento do preço do petróleo em razão dos cortes de produção por parte de alguns grandes países produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e dos seus aliados, liderados pela Arábia Saudita./ EFE