Frango cultivado em laboratório recebe aprovação nos EUA e será oferecido em restaurantes

THE WASHINGTON POST - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) deu sinal verde nesta quarta-feira, 21, para três empresas da Califórnia começarem a produzir e vender frango cultivado em laboratório nos Estados Unidos, aproximando ainda mais a proteína produzida sem abate das mesas dos americanos.

O USDA anunciou que emitiu autorizações de inspeção para as empresas Upside Foods, Good Meat e para o parceiro de fabricação da Good Meat, a Joinn Biologics, as primeiras empresas com o objetivo de levar o aguardado produto ao mercado americano.

Essas empresas extraem células de tecido animal viáveis e cultivam carne comestível em condições controladas em biorreatores. O resultado é uma carne que eles afirmam ser idêntica àquela criada convencionalmente. As alternativas à agricultura animal tradicional são vistas como uma maneira de mitigar as mudanças climáticas, embora o seu real efeito em relação à pecuária tradicional seja motivo de debate, em parte porque é difícil prever o impacto de uma indústria incipiente.

A notícia segue um anúncio deste mês de que as marcas da Good Meat e Upside Foods poderiam usar o termo “frango cultivado em laboratório” para a embalagem. Em novembro, a Food and Drug Administration (FDA) declarou que um produto de carne desenvolvido pela Upside era seguro para consumo humano, abrindo caminho para a venda de produtos derivados de células reais de animais, mas que não exigem o abate de um animal, em supermercados e restaurantes dos EUA.

Dezenas de grandes empresas de alimentos estão ansiosas para lançar a carne cultivada para o público americano. Singapura tem sido o único país onde esses produtos são legalmente vendidos para consumidores.

Frango frito criado em laboratório Foto: Divulgação / Memphis Meats

A lei dos EUA exige que toda carne e aves vendidas comercialmente passem por inspeções de rotina de segurança e rotulagem adequada. Para cumprir isso, o Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar (FSIS) do USDA coloca inspetores em abatedouros e frigoríficos — e, pela primeira vez na história, terá inspetores nas instalações de carne e aves cultivadas.

“As solicitações são aprovadas após um rigoroso processo, que inclui a avaliação do sistema de segurança alimentar da empresa”, disse uma porta-voz do USDA. “Com base nessa revisão, o FSIS emitiu as três primeiras autorizações de inspeção para estabelecimentos que produzem produtos regulamentados pelo FSIS derivados de células animais. Após a concessão de uma autorização, o FSIS realiza atividades de inspeção na instalação pelo menos uma vez por turno para verificar a produção de um produto seguro e devidamente rotulado.”

Restaurantes

Uma CEO da Upside, Uma Valeti, disse que a notícia marca uma mudança de paradigma na produção de carne e para a empresa que vem trabalhando desde 2015 na ideia. A empresa planeja disponibilizar seus produtos inicialmente em um restaurante: o Bar Crenn, em São Francisco. ”Também estamos realizando um concurso nas redes sociais para dar a chance de ser um dos primeiros nos EUA a experimentar nosso frango cultivado”, disse Valeti.

A Good Meat também estreará em restaurantes, com o renomado chef José Andrés pronto para servir o produto em um de seus estabelecimentos em Washington, D.C. “Lançar nosso frango cultivado em um ambiente de restaurante é a maneira perfeita de apresentar aos consumidores uma carne real feita de uma forma totalmente nova. Poder fazer isso com José Andrés, um dos chefs mais respeitados do mundo, é um sonho realizado”, disse Andrew Noyes, chefe de comunicações globais da empresa.

Noyes afirmou que, em Singapura, os restaurantes já estão servindo o frango cultivado pela empresa desde 2020, e que chefs de restaurantes são uma forma eficaz de introduzir uma nova categoria de alimento para muitos consumidores que podem ter um pouco de receio.

Mas há outras razões pelas quais os restaurantes são um bom ponto de partida: escala e preço. Pode levar anos para que essas empresas estejam prontas para fornecer produtos para cadeias regionais de supermercados que possam competir em preço com produtos de agricultura animal tradicional.

No entanto, segundo Dan Glickman, membro do conselho consultivo da Good Meat e ex-deputado e secretário de agricultura, a aprovação de quarta-feira demonstra que os Estados Unidos são líderes globais no campo das proteínas alternativas.

“Servir como secretário de agricultura dos EUA me deu a oportunidade de trabalhar com inúmeras pessoas do USDA que estavam comprometidas em acelerar a inovação agrícola e oportunidades econômicas, além de promover iniciativas para melhor nutrir os americanos e alimentar pessoas ao redor do mundo”, disse ele.