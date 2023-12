Frentes parlamentares do empreendedorismo e da agropecuária aderem a movimento ‘Parcelo sim’

As frentes parlamentares do Empreendedorismo (FPE) e da Agropecuária (FPA) anunciaram nesta sexta-feira, 1°, adesão ao movimento “Parcelo Sim!”. Criado por entidades do varejo, a ação critica mudanças no Parcelado Sem Juros (PSJ). Os presidentes da frente parlamentar do Comércio (FCS) também demonstraram apoio à causa.

“A limitação do Parcelado Sem Juros seria uma tragédia para o empreendedorismo no Brasil. Nós, defensores desse setor fundamental da economia no Parlamento, não vamos aceitar qualquer mudança nessa modalidade de pagamento”, afirma o deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), presidente da FPE.

O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), presidente da bancada ruralista, classificou uma possível mudança como uma “tentativa sórdida de mexer em um direito do consumidor”.

O senador Efraim Filho (União-PB), presidente da Frente do Comércio no Senado, e o deputado Domingos Sávio (PL-MG), que preside a frente na Câmara, também demonstraram apoio à manutenção do PSJ.

“Os juros vão arrebentar o consumidor”, disse Efraim sobre uma possível mudança. “Nós vamos derrubar no Congresso qualquer medida nesse sentido”, pontuou Sávio.

Associação Comercial de São Paulo e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo apoiam movimento em defesa do parcelado sem juros Foto: Free Images

Lançado há menos de dez dias, o abaixo-assinado do movimento em defesa do Parcelado Sem Juros já conta com mais de 120 mil assinaturas digitais.

Também apoiam o movimento, entre outras, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP).