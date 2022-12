A procuradoria-geral das Bahamas anunciou na noite de segunda-feira, 12, a prisão do ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried. Segundo comunicado emitido pelo organismo, a ação ocorreu após uma notificação dos Estados Unidos de que Bankman-Fried tinha acusações formais de crimes de fraude cometidos por ele. De acordo com a publicação, houve pedido ainda de extradição, que deverá ser processado de acordo pelos meios legais.

O primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis, afirmou que o país deseja seguir contribuindo com os EUA no caso, e que continuará com investigações próprias sobre as responsabilidades no colapso da FTX. O ex-CEO da falida empresa tem testemunho marcado perante um comitê do Congresso americano nesta terça-feira, 13, sua primeira aparição sob juramento desde que a FTX pediu concordata há cerca de um mês. Bankman-Fried pode se apresentar à distância.

A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, quando a empresa ficou sem dinheiro após o equivalente em criptomoeda a uma corrida bancária.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) acusa Bankman-Fried de fraude. O órgão regulador de Wall Street afirma que o ex-presidente-executivo da FTX planejou defraudar investidores de capital na bolsa de criptomoedas e levantou US$ 1,8 bilhão sem revelar que alguns dos fundos de clientes da FTX estavam sendo discretamente desviados para seu fundo de hedge cripto, Alameda Research LLC.

Sam Bankman-Fried em abril de 2022; ele foi preso nas Bahamas nesta segunda-feira, 12. Foto: Erika P. Rodriguez/The New York Times

O fundo de hedge de Bankman-Fried teve tratamento especial na plataforma FTX, tendo recebido uma “linha de crédito” virtualmente ilimitada financiada pelos clientes da plataforma, afirma a SEC.

A ação civil foi movida em paralelo com uma acusação selada apresentada pelo escritório da procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. O procurador dos EUA, Damian Williams, disse que a acusação, que supostamente inclui acusações de fraude eletrônica, conspiração para fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, conspiração para fraude em valores mobiliários e lavagem de dinheiro, será revelada na manhã desta terça. / COM DOW JONES NEWSWIRES