A fortuna do fundador do Alibaba caiu 60% desde 2020. Jack Ma, o fundador do gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba, viu sua riqueza diminuir de US$ 58,8 bilhões para US$ 23,4 bilhões, uma queda de 60,2% desde 2020, segundo a lista de bilionários da Hurun, considerada o equivalente chinês da revista Forbes dos Estados Unidos.

Fortuna do fundador do Alibaba, que já foi o mais rico do mundo, caiu 60% desde 2020 Foto: Charles Platiau/File Photo/Reuters

Ma, que já foi o homem mais rico da China, desapareceu da vida pública em 2020 após criticar o sistema financeiro chinês. Depois disso, os reguladores chineses suspenderam o IPO da Ant Group, a fintech do Alibaba, que estava prevista para ser a maior oferta pública de ações da história. Desde então, Ma manteve um perfil bastante discreto, em contraste com suas excentricidades públicas anteriores, como aparecer mascarado no palco da gala anual do Alibaba, pilotando uma motocicleta potente e dançando ao ritmo de Michael Jackson antes de revelar sua identidade ao público.

Embora tenha havido especulações sobre sua detenção, o ex-presidente do Alibaba (ele deixou o cargo em 2019) viajou para o exterior nos últimos anos e retornou à China em março deste ano, após ceder o controle da Ant Group. Alguns comentaristas interpretaram isso como uma espécie de reconciliação com Pequim, encerrando uma rigorosa campanha regulatória de mais de dois anos contra o setor digital.

Aos 59 anos, Ma ainda está entre os mais ricos da China, mas sua fortuna caiu mais 6% em 2023 devido à queda no valor da Ant Group, conforme indicado pela Hurun em sua última edição anual da lista das pessoas mais ricas do gigante asiático./EFE