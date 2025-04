Fundo de pensão do Amapá investiu R$ 400 milhões em letras do Banco Master

O fundo de pensão dos servidores públicos do Estado do Amapá (Amprev) aplicou R$ 400 milhões em letras financeiras do Banco Master em meados do ano passado. A compra se deu próximo da data em que gerentes da Caixa Asset, gestora do banco público, perderam o cargo depois de barrar um investimento do mesmo tipo, por considerar a operação muito arriscada para a carteira. O caso virou alvo de uma apuração no Tribunal de Contas da União (TCU).

Diferentemente dos Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), as letras financeiras não têm proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e podem gerar perdas ao investidor se a instituição emissora passar por dificuldades. Por isso, a recomendação é de que entidades de previdência estatais, responsáveis por pagar aposentadorias e pensões de servidores com recursos públicos, avaliem com cuidado os investimentos nesses títulos.

Ao final de 2024, o Master já era o terceiro maior destino das aplicações totais de fundos de pensão de Estados e municípios em letras financeiras Foto: Banco Master/Divulgação

PUBLICIDADE A capacidade do Master em honrar os compromissos com investidores é um dos temas que estão na mesa de discussão no processo de negociação da venda de 58% do grupo acertada com o Banco de Brasília (BRB), anunciada no fim de março. De acordo com o balanço de 2024, o Master somava cerca de R$ 2 bilhões em letras financeiras. No fundo do Amapá, o valor investido no Banco Master representa cerca de 5% do total dos recursos da entidade, de R$ 8 bilhões. O instituto conta com cerca de 30 mil beneficiários. O aporte só fica atrás da soma investida pelo instituto de previdência do Estado do Rio (Rioprevidência) no banco, de quase R$ 1 bilhão. A operação do Rio também deu origem a uma auditoria por parte do Tribunal de Contas do Estado.

O Amprev começou a fazer os investimentos em 15 de julho, três dias após a publicação da reportagem de O Globo revelar que os gerentes da Caixa Asset tinham perdido os cargos por causa da avaliação do banco. Os aportes seguiram até o fim do mês. Foram três aplicações, em títulos com prazo de 10 anos.

No meio do caminho, gestores do Amprev questionaram se o episódio da gestora da Caixa poderia suscitar algum problema para a entidade. Em reunião do comitê de investimentos, indicaram um potencial aumento de riscos e impactos para a reputação do instituto, além de levantarem dúvidas sobre a concentração dos títulos comprados pelo Amapá no total de letras emitidas pelo Master.

A aplicação das novas somas foi condicionada a uma auditoria a ser feita pelos dirigentes do Amapá na sede do banco, na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Na visita, feita no dia 22 de julho, os representantes do fundo público analisaram as instalações e detalharam os números do banco. O relatório final do processo considerou as informações satisfatórias e autorizou novos aportes.

Classificação

Os investimentos feitos pelo fundo do Amapá se deram ainda quando a classificação do Master (BBB+) pela agência de risco Fitch estava abaixo da categoria de menor risco (nota A), que usualmente é um critério usado pelos fundos e gestoras na hora da escolha dos ativos.

Em outubro do ano passado, a nota foi elevada para A- (dois degraus abaixo da nota mais elevada). Em sua avaliação, porém, os analistas da agência destacam que o perfil de risco e o modelo de negócios do Master é mais complexo do que o de concorrentes.

Um dos principais pontos de atenção apontados por gestores de mercado é que o banco cresceu com uma dependência grande de captações via CDBs e uma carteira de crédito com alta concentração em ativos de baixa liquidez, como precatórios e participações em empresas via fundos.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o movimento do Banco Master para levantar recursos nos fundos de pensão se deu como alternativa às restrições impostas pelo Banco Central para captações feitas por CDBs, até então principal via de crescimento do banco.