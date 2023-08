Fundo soberano da Arábia Saudita cria empresa de fitness e bem-estar exclusiva para mulheres

O Fundo de Investimentos Públicos (FIP) da Arábia Saudita, um dos maiores fundos soberanos do planeta, anunciou nesta segunda-feira, 7, o lançamento da Kayanee, uma empresa dedicada a impulsionar o setor de bem-estar exclusivamente feminino, que movimenta atualmente mais de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 19,6 bilhões) no reino árabe.

O Fundo de Investimentos Públicos (FIP) da Arábia Saudita anunciou o lançamento da Kayanee, uma empresa dedicada a impulsionar o setor de bem-estar exclusivamente feminino Foto: Fayez Nureldine / AFP

“Kayanee tem como objetivo criar muitas oportunidades de investimento no setor de fitness e bem-estar no reino”, disse o diretor do Departamento de Investimentos Diretos no Oriente Médio e Norte da África do FIP, Raed Ismail, na agência de notícias oficial saudita, SPA.

“A empresa se dedicará à saúde e ao estilo de vida das gerações futuras por meio de seis serviços principais, que incluem fitness, roupas esportivas, cuidados pessoais e terapêuticos, nutrição e diagnóstico, alimentação saudável, além de educação para a saúde”, detalhou o comunicado.

A companhia, que tem como objetivo cuidar de tudo relacionado às mulheres em seus diferentes serviços, especialmente na saúde mental, física e social, busca alcançar mais de um milhão de beneficiárias para “contribuir para a criação de uma sociedade vibrante e alinhada com os objetivos da Visão 2030 do reino”.

Essa nova empresa pretende expandir os investimentos do FIP, que ontem anunciou a obtenção de um total de 2,234 trilhões de riais sauditas durante 2022, um ano em que criou 25 novas empresas, bem como a empresa de investimentos esportivos SRJ, para expandir sua presença no setor esportivo no Oriente Médio.

O PIF é o fundo de investimento e poupança do Estado da Arábia Saudita, e sua impressionante fortuna provém do petróleo, um ativo em que os sauditas são uma das grandes potências mundiais, mas nos últimos anos decidiram diversificar seus investimentos devido ao futuro esgotamento dessa fonte de energia. Entre suas últimas aquisições estão duas empresas de esportes eletrônicos, com as quais formou um grupo para buscar liderança no setor, e 100% das ações do clube de futebol inglês Newcastle United, em 2021./EFE