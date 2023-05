Fundos de Investimento Imobiliário: como declarar no Imposto de Renda 2023?

A dinâmica para declarar no Imposto de Renda os Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) é simples. O que o contribuinte tiver alocado vai entrar na ficha de Bens e Direitos, sob o grupo 07, código 03.

É importante lembrar um ponto fundamental: a pessoa precisa - sempre - se basear em informes de rendimentos. “No documento é possível conseguir o nome e CNPJ da corretora, por exemplo, além dos valores”, ressalta o sócio de tributário do escritório Villemor Amaral Advogados Marcus Francisco.

Em relação a rendimentos, aqui aparece uma das grandes vantagens do FII: são isentos de IR. Logo, caso exista alguma quantia referente a isso para ser reportada, basta preencher os dados na aba de “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, sob o código 26. Assim como no caso do Tesouro Direto, há um atalho na aba de Bens e Direitos para a ficha de isentos.

Quem tem de declarar IR?

Pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022 vão precisar apresentar a prestação de contas ao Fisco. Nesta categoria se encaixa, por exemplo, o salário recebido por profissional que atua sob regime de CLT.

E é sempre importante lembrar dois pontos: os rendimentos tributáveis fazem parte apenas de um dos itens que obrigam à entrega de IR, o que significa que é importante olhar todos, para que não haja risco de erro; e os dados a serem preenchidos neste ano são referentes ao ano-calendário - ou ano-base - 2022. Para conferir os outros sete itens que obrigam a prestação de contas ao Fisco clique aqui.

