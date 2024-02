Fundos de pensão podem ganhar até 500 mil participantes com regra de adesão automática

Na Previ, fundo de pensão dos funcionários do BB e o maior do País, a adesão é superior a 96%; na Petros, dos funcionários da Petrobras, ultrapassa 85%; na Funcef, dos funcionários da Caixa Econômica Federal, é de quase 97%. Os três fundos são os maiores do País, e juntos, detinham R$ 474,6 bilhões em investimentos em setembro do ano passado, 41,6% do total do setor. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).

A adesão automática cria um sistema de “opt out”, aquele em que um beneficiário é inscrito automaticamente em um serviço ou grupo, e que para sair dele, tem de manifestar sua vontade de forma expressa. Com a nova norma, o trabalhador que entra em uma empresa patrocinadora de um fundo de pensão adere a ele automaticamente, e tem até 120 dias para pedir para deixá-lo com direito à restituição dos valores descontados.

A mudança foi aprovada no CNPC na última semana, e era um pleito antigo de entidades como Abrapp, que representa os fundos de pensão. Nas últimas décadas, esses fundos perderam peso dentro da economia diante da redução de tamanho das empresas patrocinadoras. Por conta disso, vêm buscando alternativas para voltar a crescer.