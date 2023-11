Projeto de subsidiária da Eletrobras obtém primeira certificação de hidrogênio renovável do País

A Eletrobras informou nesta terça-feira, 7, que a planta de hidrogênio verde (H₂V) em Itumbiara (MG/GO), empreendimento de Furnas Centrais Elétricas, subsidiaria integral da companhia, obteve o Certificado de Hidrogênio de Fonte Renovável da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A implantação do projeto da planta piloto de hidrogênio renovável em Itumbiara se iniciou em maio de 2018, com inauguração em dezembro de 2021. Atualmente já foram produzidas 3 toneladas de H₂V.

Leia também

A certificação da CCEE lançada em dezembro de 2022 é a primeira certificação brasileira de hidrogênio renovável, sendo uma ferramenta de caráter comprobatório que o hidrogênio foi produzido a partir de fontes renováveis de energia, diz a Eletrobras.

Certificação comprova que hidrogênio foi produzido a partir de fontes renováveis de energia, diz Eletrobras Foto: Marcos Arcoverde/Estadão

“Como líder em geração e transmissão de energia elétrica no País, e em linha com sua estratégia de descarbonização, a Eletrobras segue contribuindo para que a matriz energética brasileira seja uma das mais limpas e renováveis do mundo e reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a inovação e a excelência”, completa a companhia.