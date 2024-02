Nesta segunda-feira, 5, a Arezzo e o Grupo Soma anunciaram a fusão dos dois grupos. A nova companhia terá 34 marcas e mais de 2 mil lojas, entre próprias e franquias, além de faturamento de cerca de R$ 12 bilhões.

Veja abaixo quem são os executivos que vão comandar o grupo.

Alexandre Birman

Alexandre Birman será o CEO da nova companhia. Ele atua como CEO da Arezzo&Co desde 2013, ano em que assumiu o cargo no lugar de seu pai, Anderson Birman, que fundou a empresa. Birman se define como “sapateiro” e é fundador das marcas Schutz, Alexandre Birman, Fiever e ALME. Segundo a companhia, o executivo é graduado pela Fumec, de Belo Horizonte, e participa do Owners and President Management Program, da Harvard Business School, além de ser o responsável pela internacionalização das operações do grupo.

Roberto Luiz Jatahy Gonçalves

Cofundador da Animale com Claudia Jatahy, Roberto Jatahy liderou a criação do Grupo Soma a partir da fusão da marca com a Farm em 2010, atuando como CEO da companhia desde então. Ele assumirá o cargo de CEO da unidade de negócios de vestuário feminino na nova companhia. Segundo o Grupo Soma, Jatahy é formado em Economia pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro.

Rony Meisler

Com Fernando Sigal, Rony Meisler criou a Reserva em 2004. O grupo passou a ser o braço de moda da Arezzo&Co após uma fusão em 2020, passando a ser chamado de AR&Co. Meisler continuará atuando como CEO do AR&Co, que agrega as marcas Reserva, Reserva Mini, Oficina, Reserva Ink, Reserva Go, Reversa e Simples. Ele tem formação em Engenharia de Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Thiago Hering

Membro da família fundadora da Hering, Thiago Hering atua como CEO da empresa desde 2021. Na nova companhia, ele irá continuar como CEO da unidade Hering. É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).