Futuro do euro está nas mãos de Vladimir Putin

Na semana talvez mais importante do ano para o euro, o seu destino está nas mãos do presidente russo Vladimir Putin, e não de quem normalmente poderia ter maior influência sobre a moeda: Christine Lagarde, que comanda o Banco Central Europeu (BCE), cuja reunião de política monetária acontece amanhã.

Pois é justamente amanhã que está prevista para acabar a manutenção do gasoduto Nord Stream 1, cujo fornecimento de gás natural foi interrompido no último dia 11 para essa operação. Paira no ar a dúvida se Putin vai ordenar a retomada do fornecimento do produto ou se cortará de vez o suprimento para os países europeus, em particular a Alemanha, maior comprador do gás russo.

Vladimir Putin, presidente da Rússia; se o fornecimento de gás russo não for retomado, há quem aposte que o euro poderá cair abaixo de US$ 0,90 ou, até mesmo, testar a cotação mínima histórica de US$ 0,82, de outubro de 2000. Foto:

Se desligar de vez o gasoduto, Putin certamente jogará a Europa para o pior dos mundos: recessão com uma inflação mais alta do que está. É que, sem o gás russo, é inevitável a imposição de um racionamento, o que, segundo analistas, poderá reduzir o PIB da Zona do Euro em cinco pontos porcentuais, ao afetar a produção industrial. Sem contar que os preços de energia devem disparar até o próximo inverno europeu.

Nesse cenário, o euro deve cair mais ante o dólar. Na semana passada, a moeda chegou pontualmente a valer menos do que US$ 1, algo que não acontecia há 20 anos, mas conseguiu se manter ao redor ou pouco acima da paridade. Em 2022, o euro acumula queda de 10%. Se o fornecimento de gás russo não for retomado, há quem aposte que o euro poderá cair abaixo de US$ 0,90 ou, até mesmo, testar a cotação mínima histórica de US$ 0,82, de outubro de 2000.

Tudo o que Lagarde não precisa agora é de um câmbio fraco para pressionar mais os preços na economia. Em junho, a inflação na Zona do Euro atingiu a taxa anual recorde de 8,6%. Para conter essa escalada, o BCE sinalizou que iria elevar os juros em 0,25 ponto porcentual nesta semana. Mas há relatos de que acabará optando pela alta mais agressiva de 0,50 ponto.

Mesmo que Putin permita a retomada do fornecimento de gás, ainda que na capacidade reduzida de 40% de antes da manutenção do gasoduto, o euro dificilmente voltará a se valorizar em meio a uma pletora de problemas.

O mais recente é a crise política na Itália, onde o premiê Mario Draghi chegou a pedir demissão, rejeitada pelo presidente italiano. Um voto de confiança do seu governo acontecerá hoje. Se Draghi renunciar, uma nova crise da dívida irá assombrar a Europa. Ou seja, o euro está numa encruzilhada entre recessão moderada (com gás russo) e severa (sem gás). E nas mãos de Putin.