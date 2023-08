Brasil aprova documento do G20 sobre economia digital

Os países membros do G20 aprovaram, neste sábado, 19, na Índia, um documento sobre economia digital, que reúne termos acordados no grupo sobre infraestrutura digital pública, segurança na economia digital e habilidades digitais. Os temas foram elencados como prioridade pela Índia, que ocupa a presidência do grupo em 2023.

“É importante construir um consenso sobre os princípios de alto nível do G-20 para uma economia digital segura, confiável e resiliente”, disse primeiro-ministro da Índia, o hindu Narendra Modi, no início da reunião.

Ele enfatizou que o G20, sob a presidência do país asiático, representa uma “oportunidade única para lançar as bases para um futuro digital global inclusivo, próspero e seguro” e descreveu a Índia como “um laboratório ideal para soluções”, afirmando que as soluções bem-sucedidas no País podem ser “facilmente aplicadas” em outros lugares do mundo.

O Brasil foi representado pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O ministro destacou as medidas implantadas pelo País nas áreas prioritárias definidas pelo grupo, como o Pix e a identidade digital para acessar os serviços digitais disponíveis no Portal Gov. Outros temas como a prevenção e a mitigação das ameaças na economia digital, o nível de preparo dos países e o entendimento coletivo quanto à gestão de riscos de segurança também foram destacados na participação brasileira.

Cúpula de Chefes de Estado do Grupo dos 20, o G20, está marcada para os dias 9 e 10 de setembro, em Nova Délhi, na Índia. Foto: EFE/ Rajat Gupta

O ministro das Comunicações ainda citou os esforços do governo federal para levar internet para 140 mil escolas públicas. “A qualificação de professores e a disponibilização de material didático específico em plataformas digitais são objeto de um esforço coordenado de governo”, declarou.

A reunião anual de ministros da economia digital do G20 ocorre desde 2017. Neste ano, a Índia ocupa a presidência dos trabalhos. Mais de 200 delegados estrangeiros participam desta quarta e última reunião de Ministros da Economia Digital da G20, uma das poucas reuniões que faltam para a cúpula de Chefes de Estado do Grupo dos 20, marcada para os dias 9 e 10 de setembro./Com Agência Brasil e EFE.