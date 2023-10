Galípolo diz que corte de 0,5 ponto nos juros ‘tem sido adequado’ e que ritmo deve permanecer

BRASÍLIA - O diretor de política monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 9, que a barra para mudar o ritmo de corte da Selic é alta, para cima ou para baixo, mas pontuou que o cenário de inflação é benigno e que a autoridade monetária analisa dados a cada reunião para ajustar os rumos da política monetária. Ele ressaltou que o ritmo de corte de 0,5 ponto porcentual das duas últimas reunião deve permanecer.

Galípolo participou da LiveBC, programa semanal da autoridade monetária, que na edição desta segunda explica como é executada a política monetária para controlar a inflação.

Ao ser questionado sobre o espaço para a continuidade da queda da taxa de juros, ele reiterou que o BC persegue a meta de inflação, que está caminhando em trajetória benigna, mas com pontos de atenção. Ele citou o mercado de trabalho aquecido e o cenário internacional, com o preço do petróleo e câmbio, como exemplos.

“Vou usar uma expressão que eu vi o Roberto (Campos Neto, presidente do BC) usar em uma reunião. Quando a gente diz que a barra é alta para mudar o ritmo (de cortes na taxa Selic) vale para todos os lados, para cima e para baixo. Hoje, o cenário para inflação é mais benigno”, disse.

Galípolo avaliou que o foward guidance (ferramenta para guiar a economia e influenciar a expectativa do mercado) é um “esporte de altíssimo risco”, especialmente para países emergentes. “Estamos analisando os dados reunião a reunião para ver como a economia reage e poder ajustar nossa política monetária”, disse. Agora, por exemplo, o BC monitora os desdobramentos da guerra entre Israel e Hamas.

“Entendemos que o passo de corte de 0,5 ponto porcentual tem sido adequado, e analisamos permanecer. É um passo que permite ajustar o nível de contração da política monetária e ganhar tempo, observar as reações que a economia vai ter em função desses cortes”, disse.

Ambiente de incertezas

Em outro evento que participou mais cedo nesta segunda, o diretor de Política Monetária do BC disse que a instituição deve ter “a devida humildade” no enfrentamento de um ambiente de incertezas e que, por isso, a comunicação da instituição empregou palavras como parcimônia e serenidade para falar com a sociedade.

“Com o caminho que se desenhou, a gente entende que o passo de corte de juros brasileiro, de 0,50 ponto porcentual, permite simultaneamente ajustar o nível de contração em que a política monetária se encontra e ir observando esses fenômenos domésticos e internacionais para entender e depurar o que está acontecendo na economia”, argumentou, na reunião do Conselho Empresarial de Economia da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Segundo ele, as reações da economia não têm acontecido sempre da forma esperada pelos analistas.

Galípolo citou o caso do mercado de trabalho, que apesar de aquecido, não vem se refletindo em pressões inflacionárias maiores. Este é um tema, segundo ele, que está sendo discutido no mundo todo, e não é uma jabuticaba brasileira.

O diretor também comentou que, apesar da mudança vista recentemente no mercado internacional, o comportamento da moeda brasileira está relacionado com o quadro externo, mas de acordo com seus pares, outros países emergentes.

“O Brasil conseguiu e consegue, apesar disso, seguir corte de juros no passo que foi anunciado pelo BC desde agosto, primeiro porque a inflação vem demonstrando um comportamento benigno, com surpresas positivas tanto do crescimento econômico quanto da inflação”, disse Galípolo. “Além disso, a inflação de serviços tem sido mais resiliente, mas historicamente esse grupo sempre roda acima dos outros preços”, continuou, dizendo que o tema vem sendo olhado com muito cuidado pelo BC.

Moedas dos emergentes

Ele disse que as mudanças recentes no quadro econômico mundial têm feito com que boa parte das moedas de países emergentes percam valor. “Os países emergentes costumam pagar um diferencial de juros como um prêmio para atrair investimentos”, afirmou.

Segundo ele, num cenário de prêmio mais elevado nos EUA, o diferencial se estreita para os emergentes.

Conforme o diretor, o estreitamento leva esses países a ficarem com um espectro da política monetária mais restrito. “A gente tem um cenário internacional agora, no segundo semestre, mais desafiador e desafios novos têm surgido”, pontuou, citando a guerra deflagrada neste fim de semana em Israel.

Variação do dólar e do petróleo

Galípolo comentou que os problemas da Palestina começaram ainda no pós-Primeira Guerra Mundial. “O envolvimento do Irã em conflito pode afetar o preço do petróleo”, disse.

Ele salientou que tanto o dólar quanto o preço do petróleo foram dois riscos já mencionados pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em seus comunicados oficiais e destacou que nesta segunda pela manhã o valor da commodity registrava uma alta próxima a 5% depois que foram feitas correlação do conflito com o Irã, e como isso pode afetar os preços.

A posição do Brasil nesse aspecto, de acordo com Galípolo, é bastante diferente agora em relação ao passado, porque passou a ser produtor. “Passa a ser um alerta para a gente em função dos impactos nos preços domésticos, dado o impacto que o preço do petróleo tem em uma série de insumos e bens que a gente consome aqui e com a correlação com o dólar”, destacou.