Galípolo se reúne com senadores e explica análise do BC sobre compra do Banco Master pelo BRB

BRASÍLIA - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, recebeu nesta terça-feira, 1º, as senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Leila Barros (PDT-DF) e o senador Izalci Lucas (PL-DF) que queriam saber detalhes sobre a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). Durante o encontro, Galípolo explicou aos parlamentares como se dá o processo de análise do BC sobre a transação.

A informação foi dada ao Estadão/Broadcast pelo gabinete de Damares e a assessoria do Banco Central também confirmou o encontro, que ocorreu às 17h, e foi incluído na agenda oficial do presidente agora à noite. Galípolo teria explicado aos senadores que o BC avalia se está tudo certo com a operação e se o comprador tem condições de seguir com a transação tranquilamente.

Galípolo explicou aos parlamentares como se dá o processo de análise do BC sobre a transação Foto: Wilton Junior/Estadão

Um dos presentes na reunião, o senador Izalci Lucas, é autor de um requerimento que apresenta questionamentos ao BC sobre a compra do Master pelo BRB. O requerimento foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado na tarde desta terça, com um pedido para que o banco detalhe a operação e “de maneira especial o porcentual de ações ordinárias e preferenciais adquiridos e o novo desenho societário”.

O Estadão/Broadcast apurou que a CAE deve preparar agora um requerimento para que os presidentes do Banco Master e do BRB compareçam à comissão e respondam a questionamentos dos senadores sobre a operação. Um dos tópicos sensíveis para os parlamentares é a transparência da compra.