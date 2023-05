Galípolo será sabatinado para diretoria do Banco Central na próxima terça-feira

O atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o servidor de carreira do Banco Central, Ailton Aquino, serão sabatinados para cargos na diretoria da autoridade monetária na próxima terça-feira, 30, às 14h. Segundo o relator da indicação de Galípolo, senador Otto Alencar (PSD-BA), ambos já foram comunicados da data.

“Convoquei ontem (quarta-feira, 24) uma reunião na terça-feira, às 14h, com a liderança do PSD para ter a conversa com o Gabriel Galípolo e também o doutor Ailton”, afirmou o líder à Globonews. “Está marcada, eu já mandei o comunicado a ambos para que possamos ter o primeiro contato (na liderança do partido)”, disse.

“A partir daí, eles vão fazer a visitação aos gabinetes dos outros senadores, tanto do governo quanto da oposição, como de praxe, para a Comissões de Assuntos Econômicos fazer a sabatina e encaminhar ao plenário para deliberação”, concluiu o relator.

Galípolo era considerado o braço direito de Haddad no Ministério da Fazenda e irá agora para cargo no Banco Central Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADAO

A indicação de Galípolo e Aquino para a cúpula do BC representa uma tentativa do governo de azeitar a relação com a presidência do órgão autônomo, ocupada por Roberto Campos Neto, para traçar uma trajetória decrescente da taxa básica de juros (Selic), que vem sendo duramente criticada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde o início de seu mandato. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano.

Galípolo foi indicado para a Diretoria de Política Monetária do BC, enquanto Aquino foi escolhido para a Diretoria de Fiscalização.