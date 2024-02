Mercadante falou em evento da Embratur e da concessionária RioGaleão no aeroporto internacional do Rio, na capital fluminense. Ele disse que o BNDES não vai divulgar valores de financiamento ao setor aéreo até que tenha uma avaliação detalhada da situação das empresas e que o Ministério da Fazenda defina o melhor formato de apoio, sobretudo com relação às garantias.

Ainda assim, disse não haver motivos para o País não oferecer soluções de crédito às empresas aéreas em momento de crescimento do setor, ou seja, com horizonte de estabilidade financeira. Para ilustrar o argumento, Mercadante lembrou que o número de voos do País cresceu 42% em 2023 ante 2022, enquanto o número de passageiros teria avançado 32% na mesma comparação.

“As empresas aéreas têm perspectivas muito boas, mas ficaram anos com aviões no chão. A recuperação do setor foi tardia e com os problemas que tivemos no passado. Precisamos resolver o problema das garantias. É preciso encontrar forma que assegure garantias para que BNDES e outros bancos financie setor aéreo”, disse Mercadante.