Karoline também afirmou que o fato de Trump ter pessoas de opiniões diversas nos mais altos cargos do governo indica sua disposição em ouvir todos os lados e tomar decisões baseadas no interesse do povo americano.

Musk chamou Navarro de “mais burro que um saco de tijolos”, em meio a uma disputa sobre as tarifas anunciadas pelo presidente dos EUA nas redes sociais nesta terça-feira, 9. Em uma série de postagens no X (antigo Twitter), Musk disse também que Navarro é “verdadeiramente um idiota”.