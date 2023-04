Gasolina volta a subir após três semanas de queda

O preço médio do litro da gasolina comum voltou a subir nos postos do País após três semanas de queda, indica levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De 2 a 8 de abril, o preço médio do combustível foi R$ 5,50, alta de 0,36% em relação à semana anterior, quando o valor foi de R$ 5,48.

O preço mínimo encontrado nos postos no período foi de R$ 4,44 e o preço máximo, de R$ 7,19.

O preço médio do litro da gasolina teve pico de R$ 5,57 no início de março, ligado ao retorno dos impostos federais PIS/Cofins sobre os preços da gasolina nas refinarias, que são repassados ao consumidor final na ponta da cadeia de consumo.

Preço médio do litro da gasolina comum ficou em R$ 5,50 na semana de 2 a 8 de abril. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O levantamento da ANP também mostra que o preço médio do etanol caiu 0,26% na semana em relação à anterior, de R$ 3,89 para R$ 3,88 o litro, enquanto o do diesel recuou 0,35%, de R$ 5,80 para R$ 5,78.