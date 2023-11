Gasto com investimento e custeio está dado independentemente da meta fiscal, diz Rui Costa

BRASÍLIA - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta sexta-feira, 3, que os gastos com investimento e custeio da maquina pública em 2024 já estão dados, independentemente de uma mudança na meta fiscal do próximo ano. Segundo ele, os projetos do Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, respeitam o limite de despesas estabelecido no arcabouço, e não há a possibilidade de aumento dos desembolsos da União.

As declarações foram dadas após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os ministros da área de infraestrutura, e ocorrem em meio a uma queda de braço dentro do governo sobre a alteração da meta de déficit zero de 2024.

Leia também

A manutenção do objetivo por um período maior de tempo é defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participou do encontro, mas criticada por Costa e outros interlocutores próximos ao presidente devido ao risco de corte de investimentos em ano de eleições municipais.

Lula durante reunião ministerial nesta sexta-feira. Foto: WILTON JUNIOR

Durante a reunião, Lula frisou que quer passar o ano de 2024 viajando pelo Brasil para “visitar todas as obras de infraestrutura” de seu governo. Ou seja, a partir de janeiro, o foco do presidente se volta ao cenário doméstico e às disputas nos mais de cinco mil municípios.

“O que o presidente disse hoje é que quer eficiência no gasto público. Se tem escola ou hospital iniciado, tem que ser concluído, servir à população. Porque não adianta ficar com dinheiro no caixa do ministério”, afirmou Rui Costa.

Mais cedo, na abertura da reunião ministerial, Lula frisou que a prioridade do governo é a realização de obras e a manutenção do gasto público, em um recado claro a Haddad e aos titulares das pastas de infraestrutura. “Para quem está na Fazenda, dinheiro bom é dinheiro no Tesouro. Mas, para quem está na Presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras”, afirmou.

Continua após a publicidade

Segundo Lula, a orientação é não “deixar sobrar dinheiro que está previsto para ser investido” - deixando claro que não quer verba “empoçada” nos caixas dos ministérios.

Foi nesse cenário que o presidente se reuniu, na última quarta-feira, com os ministros da área econômica para ouvir os possíveis caminhos para uma mudança da meta de 2024, que já é dada como praticamente certa. Hoje, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) prevê déficit zero no ano que vem. A discussão gira entre mudar para um rombo de 0,25% ou 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB) - o que evitaria bloqueios de investimentos.

Novo PAC

A reunião ministerial desta sexta-feira também teve o objetivo de fazer um balanço do já foi feito para o PAC em 2023, bem como elencar os próximos passos em relação ao programa, que é uma das vitrines políticas do governo.

“O Novo PAC foi lançado, vocês têm conhecimento dos projetos. Temos, até o dia 10, a indicação de projetos pelos prefeitos (dentro do PAC Seleções). Dia 10 se encerra o prazo, vamos analisar e depois divulgaremos”, afirmou Rui Costa.

Há duas semanas, o ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou, durante participação na sessão da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, que os ministérios contabilizavam 227 propostas municipais, “abaixo do esperado”, segundo ele. Nesta sexta, porém, Rui Costa não comentou o número.