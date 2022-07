Gastos de brasileiros no exterior somam US$ 1,1 bi em março, maior valor desde início de 2020

BRASÍLIA - Pela primeira vez desde o início da pandemia da covid-19, os gastos de brasileiros no exterior superaram US$ 1 bilhão ao atingir em março deste ano R$ 1,1 bilhão, maior volume desde janeiro de 2020, quando foram ficaram lá fora R$ 1,44 bilhão. Por outro lado, o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em US$ 453 milhões no período.

Com a pandemia, o dólar disparou, e voos para diversos países foram suspensos. As fronteiras internacionais começaram a ser reabertas em 2021. Apesar da recuperação, os gastos de brasileiros no exterior ainda não atingiram um patamar mais expressivo visto antes da covid-19.

Leia também Déficit em conta corrente fica em US$ 2,8 bi em março, melhor resultado em mais de 5 anos

Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos; Pela primeira vez desde o início da pandemia da covid-19, em março deste ano os gastos de brasileiros no exterior superaram US$ 1 bilhão Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A conta de viagens internacionais registrou déficit de US$ 648 milhões em março, segundo dados do Banco Central divulgados nesta segunda-feira, 25.

O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil no período. No terceiro mês de 2021, o déficit nessa conta foi de apenas US$ 100 milhões.

No acumulado do ano até março, o saldo líquido da conta de viagens ficou negativo em US$ 1,362 bilhão. No mesmo período do ano passado, o déficit nessa conta foi de apenas US$ 167 milhões.

Após o fim da greve dos servidores do BC, no início do mês, o órgão começou hoje a atualizar os dados do setor externo, mas as informações continuam defasadas, uma vez que, neste momento, já deveriam estar disponíveis as estatísticas até junho. O BC ainda não informou quando divulgará os dados de abril, maio e junho.