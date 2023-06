Geração de conhecimento está na pauta do Summit ESG Estadão 2023

A relação entre teoria e prática, principalmente dentro do universo das instituições de ensino superior, é uma das bases para que o tema ESG (sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança) seja assentado de forma sólida na sociedade brasileira. Qual é a forma e o conteúdo que essas práticas estão tomando?

Para responder a essas perguntas quatro especialistas no tema estarão reunidos em um dos painéis do Summit ESG 2023, que ocorre dia 14 de junho, no auditório do Masp para convidados, a partir das 9h. Os painéis vão se suceder até o fim do dia, às 18h. Interessados em acompanhar as conversas de forma remota podem fazer a inscrição neste site.

José Eli da Veiga, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, estará ao lado da professora Priscila Bori Claro, do Centro de Estudos de Sustentabilidade e Negócios do Insper, de Annelise Vendramini, professora de mestrado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e da também professora da FGV Marcela Argollo, criadora do método Alinhar-se de Liderança Regenerativa, para discutir o tema ESG no contexto do ensino superior.

Em outros dois momentos da programação outros gargalos atuais das práticas ESG também estarão na pauta dos debates. Em um deles, a questão a ser respondida é até que ponto as bases legais existentes hoje no Brasil dão conta dos desafios de se enfrentar as mudanças climáticas globais. Em outro, o foco estará sobre o setor público. As várias esferas governamentais, além das diversas estatais brasileiras, estão preparadas para incorporar as boas práticas do universo ESG?

ESG é um dos principais temas do mercado na atualidade Foto: Pixabay

Recortes setoriais também estão previstos para serem abordados durante todo o dia do evento. Seja na questão da saúde, por exemplo, com a presença de nomes como de Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, ou dentro de outros setores, como o do varejo.

Para este tema, em específico, Katielle Haffner, gerente de Assuntos Públicos, Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil, será uma das participantes da conversa.