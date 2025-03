‘Ghosting’ no mercado de trabalho: o que é e por que a Geração Z é adepta dessa prática

Ghosting não é mais algo exclusivo dos encontros amorosos. Agora, a Geração Z está tratando seus potenciais empregadores como se fossem encontros ruins e não comparecendo a entrevistas de emprego ou ao primeiro dia de trabalho sem nem mesmo um telefonema.

PUBLICIDADE O site de empregos Indeed fez uma pesquisa com 1,5 mil empresas e 1,5 mil trabalhadores do Reino Unido e descobriu que a prática de “job ghosting” é comum, com 75% dos trabalhadores dizendo que ignoraram um possível empregador no último ano. Mas a geração mais jovem de trabalhadores é, de longe, a pior infratora: um número impressionante de 93% da Geração Z disse à plataforma global de recrutamento que já abandonou uma entrevista.

Geração Z diz que não faltaria no primeiro dia de trabalho se proposta financeira fosse boa Foto: Adobe Stock

Pior ainda, impressionantes 87% conseguiram passar por entrevistas, garantir o emprego e assinar o contrato, mas deixaram seu novo chefe na mão logo no primeiro dia.

Publicidade

O motivo para isso? De acordo com a pesquisa, isso faz com que eles “se sintam no comando de sua carreira”.

Mas isso está tendo o efeito oposto nas empresas que ficam sem alternativas: mais da metade das companhias pesquisadas disse que o ghosting tornou a contratação mais difícil.

Empresas também estão fazendo ghosting com candidatos a emprego

Embora a Geração Z seja a maior culpada, os baby boomers, a Geração X e a geração do milênio também praticam ghosting ocasionamente, segundo dados da Indeed.

Quase metade dos entrevistados disse que planeja fazer isso novamente, sendo que um terço considera aceitável a prática antes de uma entrevista.

Publicidade

No entanto, ao contrário da Geração Z, que se sente encorajada por ignorar os chefes, os trabalhadores mais velhos dizem que se arrependem imediatamente.

Os millennials, por exemplo, têm maior probabilidade de se sentirem ansiosos após dar um “ghosting” e preocupados com o fato de que isso afetará negativamente as oportunidades futuras.

Além disso, embora mais da metade da Geração Z seja reincidente, os pesquisadores descobriram que a probabilidade de um candidato voltar a ser fantasma diminui com a idade.

Até mesmo as empresas estão aderindo: um em cada cinco trabalhadores reclamou que um possível empregador não compareceu a uma entrevista por telefone, enquanto 23% receberam uma oferta verbal e foram deixados na mão.

Publicidade

É por isso que os trabalhadores de hoje acham que o ghosting é um jogo justo: mais da metade concorda que, uma vez que os empregadores fazerem ghosting com quem procura emprego, não há problema em fazer o mesmo.

E, talvez surpreendentemente, mais de um terço das empresas concorda que esse sentimento é razoável.

Geração Z diz que deixará de ser ghosting se receber mais

Se os empregadores quiserem atrair a Geração Z, segundo os dados da Indeed, eles devem melhorar a oferta: ao sugerir maneiras pelas quais os empregadores poderiam evitar serem vítimas de ghosting, os trabalhadores classificaram em primeiro lugar um salário mais alto, seguido de melhores benefícios.

A Indeed constatou que a crise do custo de vida exacerbou o ghosting, com cerca de 40% dos entrevistados admitindo ser mais provável que se tornem ghosting se encontrarem outra proposta de emprego com salário melhor ou trajeto mais barato.

Publicidade

“É claro que nem todas as empresas estarão em condições de aumentar sua oferta, mas ser transparente sobre o pacote financeiro desde o início provavelmente evitará que os candidatos a emprego se tornem fantasmas durante o processo de contratação.”