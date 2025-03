Geração Z não sabe quanto tempo precisa trabalhar por semana, mas não são 60h nem 40h

Em um memorando interno para os funcionários da Gemini, o cofundador do Google Sergey Brin disse que trabalhar 60 horas todos os dias da semana é o “ponto ideal” para ser eficiente. Especialistas em ambiente de trabalho dizem que isso é insustentável — mas eles também nem sempre sabem onde traçar o limite.

"A lição para a maioria dos jovens profissionais é que, se você quer progredir, não vai conseguir isso em 40 horas por semana", diz Dan Kaplan, codiretor da ZRG Partners. "Parte do perigo do comentário sobre a semana de trabalho de 60 horas é que, na verdade, não se trata de 60. Trata-se de trabalhar mais até que o trabalho esteja concluído." Encontrar o equilíbrio certo entre horas de trabalho, ambição e tempo de inatividade pode ser complicado — especialmente para os trabalhadores da Geração Z que estão começando. Funcionários que estão em posição inferior podem frequentemente ser escolhidos para fazer tarefas tediosas e ficar até tarde no escritório para mostrar comprometimento, algo que os superiores sofreram na juventude. Pense: os jovens funcionários de Wall Street registrando semanas de trabalho de 100 horas, e Jamie Dimon limitando os banqueiros juniores do JPMorgan a 80 horas.

Especialistas dizem que Geração Z prioriza mais o bem-estar Foto: EFStock/Adobe Stock

Especialistas dizem que parte dessa norma mudou durante a pandemia. Trabalhando em casa, os funcionários ficaram mais conscientes de seu bem-estar e começaram a defendê-lo. A Geração Z também entrou na força de trabalho, trazendo consigo sua franqueza sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional e limites. Eles querem até mesmo abandonar a norma de segunda a sexta-feira, com 80% da Geração Z defendendo uma semana de trabalho de quatro dias, de acordo com uma pesquisa de 2024 da A.Team.

Mas, no final das contas, os especialistas afirmam que algumas regras para subir na carreira ainda se aplicam − é preciso trabalhar bastante no início para crescer mais rapidamente. Eles não defendem um “ponto ideal” de horas de trabalho, mas sim a adoção de uma mentalidade de que o dia termina quando todos os itens são marcados.

Ponto final: 60 horas é insustentável

Os especialistas podem não ter uma resposta sobre quantas horas compõem a semana de trabalho perfeita, mas eles concordam em uma coisa: trabalhar 60 horas por semana indefinidamente é insustentável. Bater ponto por tanto tempo pode levar a um esgotamento intenso e desengajamento entre os funcionários — e pode até levar a sérios riscos à saúde.

No entanto, uma parte da cultura de “sempre ligado” dos Estados Unidos sempre permanecerá; quando uma empresa está em fluxo ou lutando contra uma baixa extrema, espera-se que os funcionários estejam com todas as mãos no convés. Quando o JPMorgan estava enfrentando a crise financeira de 2008, o CEO Jamie Dimon traçava estratégias em salas de guerra diariamente até as 22h ou 5h.

Ou, ainda mais recentemente, a solicitação de Brin de 60 horas aos funcionários da Gemini, acusando aqueles que trabalham menos do que isso de se dedicarem ao “mínimo necessário” e de não serem apenas “improdutivos, mas também podem ser altamente desmoralizantes” para os outros.

“Agora, há momentos em que há objetivos enormes, e sabemos que isso vai exigir (horas) extras durante esse período de tempo”, diz Jackie Dube, diretora de pessoal da empresa de software The Predictive Index. “Mas se é esperado que seja sustentado ao longo do tempo, eu simplesmente não acho que seja algo em que você obtenha a maior produtividade de sua equipe.”

Dube diz que a semana de trabalho típica de 40 horas é sustentável para a maioria, e trabalhar menos ou mais conforme as empresas passam por altos e baixos é justo. Mas em vez de olhar para o relógio e ficar obcecado com o número de horas trabalhadas, os especialistas aconselham que a Geração Z e outros se preocupem mais em ficar em dia com as tarefas. Não importa se isso leva 35 horas em uma semana ou 50 em outra, siga o fluxo.

“Não acho que deveríamos pensar em um ‘ponto ideal’ em termos de horas de trabalho”, diz Jasmine Escalera, especialista em carreiras da MyPerfectResume. “Acho que deveríamos pensar no ponto ideal em termos de produção.”

Como a Geração Z deve abordar o horário de trabalho

Sem uma regra de ouro sobre quantas horas trabalhar, a Geração Z tem uma escolha difícil: trabalhar duro enquanto é jovem ou ter uma visão holística da ascensão profissional — afinal, eles vão subir nessa carreira por cerca de 45 anos.

A escolha do especialista? Pegue a via rápida. “Se seu objetivo é aprender o máximo que puder, subir de posto o mais rápido possível, ganhar experiência, então você pode dizer a si mesmo: ‘Pelos próximos anos, estou sacrificando tempo por essa experiência.’” diz Escalera. “Se você é da Geração Z e quer trabalhar para uma startup de tecnologia e realmente quer progredir em sua carreira, a tradicional semana de trabalho de 40 horas pode não ser o suficiente.” “Quando se está no início da carreira, o importante é aprender o máximo que puder. E a maioria das pessoas aprende fazendo. Faça o máximo de projetos que puder, envolva-se no máximo de equipes que puder”, diz Dube. “E, normalmente, no início da carreira, você tem muito mais energia. Você tem menos coisas para fazer, que ocupam seu tempo fora do trabalho.”

Ainda assim, eles não devem perder de vista o que realmente valorizam. A Geração Z valoriza muito seus limites no trabalho e precisa pesar isso em relação às suas outras prioridades.

“Há lições que todos nós devemos tirar da covid: cuide de si mesmo, cuide da sua própria saúde e bem-estar”, diz Kaplan. “O verdadeiro sucesso é medido por todas as dimensões da sua vida, não apenas financeira e profissional. E há um ponto em que trabalhar muitas horas, estressando-se 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é saudável. E, no final das contas, leva a ser menos produtivo.”