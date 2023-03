Gestores públicos devem priorizar tecnologia para melhorar oferta de serviços digitais aos cidadãos

Oferecer aos cidadãos serviços públicos de qualidade semelhante à dos privados, em áreas como transporte, educação, saúde e segurança pública, aliando as últimas inovações tecnológicas a uma gestão governamental eficiente e preocupada em trazer as mais recentes transformações digitais às cidades brasileiras. Essa jornada parece complexa demais, mas não é: já há aqui tecnologia e pessoas para desenhar tais soluções, sem contar que exemplos vindos do exterior podem ser aproveitados no Brasil.

O tema, porém, precisa aparecer com mais destaque na agenda dos gestores públicos brasileiros. Assim, será possível universalizar o acesso a essas soluções e, portanto, criar condições para a recuperação econômica, na avaliação de Bruno Assaf, diretor para Setor Público da Dell Technologies no Brasil. “Pensar mais amplo é o que falta, e a classe política tem de se conscientizar de que isso vai melhorar a vida do cidadão”, afirma.

De acordo com Assaf, todas as esferas de governo, em geral, vêm se saindo bem no processo de digitalização e interação na oferta dos serviços – aquelas ocasiões em que precisamos de dados para preencher o Imposto de Renda, renovar a CNH, fazer um documento de veículo, obter o auxílio emergencial ou acionar o seguro-desemprego, atividades que até pouco tempo atrás necessitavam de papéis ou presença física. “Isso está resolvido. No entanto, há uma segunda fase em que devemos investir a partir de agora”, avalia. O executivo reforça que aprimorar a experiência geral do cidadão é um dos pilares de um futuro que vai aliar tecnologia à melhoria dos serviços públicos. As pessoas querem e esperam mais do governo.

“Nós já temos hoje, em um aplicativo de transporte, uma precisão absoluta a respeito da localização do veículo. Por que exatamente isso não pode ser usado no transporte público, para evitar que eu fique esperando o ônibus, sabendo quando ele vai chegar?”, exemplifica. “Enquanto estou no ponto ou mesmo no transporte, receber uma mensagem, informando que meu filho chegou à escola e está bem. Se eu adoecer, seria possível marcar no serviço público uma consulta online, da mesma forma que fazem os grandes planos de saúde, e, depois, receber o remédio em casa”, continua Assaf. “Tudo isso não precisa ficar restrito a poucos.”

De acordo com a Dell, aprimorar a experiência geral do cidadão é um dos pilares de um futuro que vai aliar tecnologia à melhoria dos serviços públicos. Foto: Divulgação

Cidadãos de hoje, serviços do futuro

Em uma pesquisa inédita encomendada pela Dell Technologies e desenvolvida pela consultoria IDC Brasil, 77% dos gestores públicos brasileiros afirmaram que não têm agenda frequente de reuniões e alinhamento para debater o tema da inovação ou que dependem de projetos/demandas específicas para que isso aconteça. Quando considerada uma agenda com o principal executivo da administração, seja ele prefeito, governador, secretário ou ministro, esse índice chega a 70%.

De acordo com Assaf, a pandemia mostrou com toda a força o que a tecnologia pode fazer em prol dos cidadãos. “Essa pesquisa recente que fizemos com mais de 150 entidades públicas indicou que ainda falta a percepção ao executivo de governo –, assim como o entendimento da importância da tecnologia para melhorar o serviço público.”

Trazendo uma visão mais prática sobre como as agendas governamentais podem acelerar a inovação e a economia com o uso da transformação digital, o executivo da Dell cita outros pilares desse futuro. “Um dos pontos é a oportunidade do trabalho a partir de qualquer lugar. Isso pode mudar nossa sociedade de forma fundamental”, aponta. “Imagine um jovem do interior que tenha uma boa formação, por exemplo, na área de programação. Até então, para ter uma oportunidade, ele tinha de se mudar para uma grande capital. Hoje, isso não é mais necessário. Ele pode trabalhar de casa e, quando ele começar, vai mudar sua realidade e a realidade dos que o cercam.” Trata-se, portanto, de uma chance de inclusão e mudança social.

O foco na educação – com a tecnologia empoderando professores para que possam atrair a atenção de jovens e crianças e melhorar a aprendizagem, além de investimentos na formação profissional dos docentes – é outro tópico. “Em muitas escolas, até mesmo particulares, não há sequer um projetor na sala. Nós precisamos sair da Idade da Pedra, pensar em como colocar um pouco de tecnologia na mão do professor, para que ele consiga atrair a atenção dos jovens, se aperfeiçoar, melhorar sua formação”, diz Assaf.

O uso de tecnologia com intensidade na melhoria das questões de segurança - tanto a segurança pública quanto a da integridade total dos dados dos cidadãos e empresas que estão em posse dos governos – também é fundamental para incentivar um ambiente de tranquilidade e, no caso da proteção cibernética, evitar fraudes ou mesmo interrupções de serviços essenciais. “O governo tem de dar um passo maior nisso. Um estudo recente do Tribunal de Contas da União (TCU) mostrou que 80% dos órgãos federais, por exemplo, não têm uma prática robusta de backup de dados, nem sequer uma cópia para se recuperar em caso de ataque”, explica.

Captura de tendências

A Dell Technologies tem, no Brasil, uma área de setor público bastante estruturada e atuante, com quase 100 profissionais dedicados exclusivamente ao tema. Além disso, executivos mantêm contato com cerca de 70 líderes no mundo para capturar tendências de tecnologia na melhoria dos serviços públicos e aplicá-las aqui. “Atuamos, em uma ponta, em nível estratégico, nas conversas com autoridades. Na outra ponta, trabalhamos fornecendo equipamentos, área em que a Dell é líder no Brasil desde as coisas mais simples – notebooks, desktops, servidores – até as mais refinadas – processamento de dados, big data, uma oferta de nuvem ‘as a service’ e supercomputadores.”

A empresa dispõe ainda de uma equipe de 200 cientistas de dados no País, que podem desenhar um projeto ponta a ponta, trazendo o olhar das experiências mundiais para que se concretizem em projetos por aqui.

Outra oferta importante é a de soluções de proteção cibernética e anti-ransomware, além da proteção chamada Dell Cyber Vault . Trata-se de um tipo especial de backup de dados que, ao mesmo tempo, que realiza a cópia das informações, vai inspecionando se aquele dado não está contaminado; caso seja detectado algum vírus, é possível saber exatamente a partir de qual momento o dado está íntegro. “É uma jornada com duplo benefício: se estou fazendo todas as inovações para o cidadão por meio da tecnologia, eu preciso protegê-lo”, finaliza Assaf.