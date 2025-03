A União Europeia anunciou planos para aumentar seus gastos com defesa em € 800 bilhões (R$ 5 trilhões), disse esta semana a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, revelando o plano ReArm Europe. O plano inclui €150 bilhões (R$ 941,5 bilhões) em empréstimos para ajudar os estados-membros a comprar defesas aéreas, artilharia, mísseis, “drones de munição” e sistemas anti-drone, além de atender a outras necessidades como cibersegurança e mobilidade.

“A Europa está pronta para aumentar massivamente seus gastos com defesa. Tanto para responder à urgência de curto prazo para agir e para apoiar a Ucrânia, mas também para atender à necessidade de longo prazo de assumir muito mais responsabilidade pela nossa própria segurança europeia”, disse Von der Leyen em um comunicado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disseq que a Europa está pronta para aumentar massivamente seus gastos com defesa, tanto para responder à urgência de curto prazo para agir e para apoiar a Ucrânia Foto: Omar Havana/AP

A UE sentiu pressão adicional da abordagem da administração Trump à guerra Rússia-Ucrânia. Na semana passada, uma conversa na Casa Branca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o da Ucrânia, Volodmir Zelensky, terminou de maneira pouco amigável, e a Casa Branca supostamente interrompeu a ajuda militar. Enquanto a Europa planeja reforçar seu poderio militar em preparação para um mundo potencial sem a assistência dos EUA, a Fortune compilou alguns dos maiores players de defesa europeus que podem assumir um papel maior para rearmar a Europa.

BAE Systems

Liderada pelo CEO Charles Woodburn, a empresa com sede em Camberley (Reino Unido), teve uma receita de £ 26,3 bilhões (R$ 198,5 bilhões) em 2024. Seus setores militares incluem ar, terra, segurança cibernética e inteligência, eletrônicos e sistemas marítimos.

Dentro do seu setor aéreo, a BAE Systems é parceira no consórcio do caça Eurofighter Typhoon e no caça stealth F-35, cujo contratante principal é a Lockheed Martin.

A divisão terrestre da BAE produz veículos de combate rastreados, não rastreados e anfíbios. Adicionalmente, a empresa produz munição, munições de precisão, sistemas de artilharia, lançadores de mísseis, soluções de imagem de precisão e mira.

Em eletrônicos, seu repertório inclui controles de voo e motor, guerra eletrônica, sistemas de visão noturna, sensores de vigilância e reconhecimento, equipamentos de comunicação móveis em rede, integração de sistemas e sistemas de gestão de energia ecologicamente corretos.

Thales

Comandada pelo CEO Patrice Caine em Meudon (França), a Thales é especializada em aeroespacial, defesa, identidade digital e transporte terrestre. Em 2024, a empresa gerou €20,58 bilhões (R$ 129,18) em receita. Embora a empresa seja famosa por seus sistemas espaciais, a Thales realiza uma grande variedade de trabalhos militares, como projetar sensores inteligentes e conectar soldados no campo de batalha digital.

Em janeiro, a Thales anunciou sua liderança no programa Seacure SEACURE para melhorar as capacidades de guerra subaquática da Europa.

Em uma entrevista recente à CNBC, Caine disse que o fluxo de gastos militares da UE deve permanecer na Europa. “Se você quer ser autônomo, se você quer dar sentido à palavra soberania, você precisa ser independente de terceiros e ser o mais autossuficiente possível neste tipo de capacidade”, disse.

Rheinmetall

Com sede em Düsseldorf (Alemanha), a fabricante de automóveis e armas registrou uma receita de € 8,83 bilhões (R$ 55,4 bilhões) sob a orientação do CEO Armin Theodor Papperger.

A Rheinmetall fabrica tanques, sistemas de defesa aérea, veículos terrestres autônomos, armas, mísseis e bombas. Notavelmente, produz o tanque de batalha principal Panther KF51. A Rheinmetall também oferece sistemas de vigilância de voo e canhões de aeronaves.

A divisão naval da empresa fornece armas, sensores e defesa aérea para navios, junto com simulação militar e treinamento.

Leonardo

Liderada pelo CEO Roberto Cingolani, a empresa com sede em Roma (Itália), gerou mais de € 20,9 bilhões (R$ 131,19 bilhões) em vendas no último ano. A empresa é mais conhecida pela produção de helicópteros, como a plataforma multi-função TrekkerM.

A Leonardo faz parte do Programa de Aviação de Combate Global (GCAP), que inclui a BAE Systems e a Mitsubishi Heavy Industries no Japão. O GCAP está trabalhando para produzir a próxima geração de aeronaves de combate.

Na quinta-feira, 6, a Leonardo anunciou uma parceria conjunta com a Baykar da Turquia para produzir veículos aéreos não tripulados (UAV), em resposta ao aumento dos gastos militares europeus. As duas empresas estimam que o mercado europeu de UAV atingirá US$ 100 bilhões nos próximos 10 anos.

Além da aviação, a Leonardo também se especializa em segurança cibernética, eletrônicos, espaço e aeroestruturas.

Caça Gripen, desenvolvido pela sueca Saab Foto: Tuomo Salonen / SIM

Saab

Com sede em Estocolmo (Suécia), a empresa atende mercados civis e militares. Sob a orientação do CEO Micael Johansson, a receita da Saab alcançou quase US$ 6 bilhões (R$ 37,6 bilhões) em 2024. A Saab fabrica mísseis, submarinos, sensores, eletrônicos, o caça Gripen, e está desenvolvendo sistemas não tripulados futuros.

Adicionalmente, a Saab tem mais de 100 anos de experiência na construção de submarinos. Em fevereiro, a Saab anunciou sua remodelação do submarino HMS Halland, adicionando sensores atualizados e sistemas de comando.

“O lançamento do HMS Halland é um testemunho da capacidade da Saab de atualizar e entregar submarinos avançados com as capacidades que a Marinha Sueca exige,” disse Mats Wicksell, chefe da unidade de negócios Kockums da Saab. “Com o HMS Halland, a Marinha Sueca, e por extensão a OTAN, ganha um músculo adicional para defender e monitorar o Mar Báltico.”

Airbus

A empresa famosa por seus aviões usados ​​em viagens aéreas civis também serve à indústria de defesa. Liderada pelo CEO Guillaume Faury, a gigante aeroespacial gerou € 69,2 bilhões (R$ 434,38 bilhões) em receita no ano passado, dos quais € 12,4 bilhões vieram de empreendimentos de defesa.

Dentro da unidade de defesa, a Airbus atende os domínios terrestre, aéreo, marítimo, espacial e cibernético. Com sede em Toulouse (França), a Airbus é parceira no Eurofighter Typhoon, enquanto outros aviões em seu portfólio incluem o avião de transporte A400M Atlas e o reabastecedor A330 MRTT. Ela também está desenvolvendo tecnologias avançadas em plataformas tripuladas e não tripuladas, como o Sistema de Combate Aéreo Futuro da Europa.

Safran

Comandada pelo CEO Olivier Andriès, a empresa com sede em Paris (França) gerou € 27,3 bilhões (171,3 bilhões) em receita em 2024. A Safran oferece tecnologias de navegação, sistemas eletro-ópticos, sistemas de mira, paraquedas, o drone tático Patroller e sistemas de propulsão de mísseis.

Fincantieri

Com sede em Trieste (Itália), a Fincantieri, liderada pelo CEO Pierroberto Folgiero, é uma das principais construtoras navais. A empresa ainda não relatou os resultados do ano inteiro, mas estima que a receita de 2024 ultrapasse € 8 bilhões (R$ 50,2 bilhões).

À medida que os governos europeus procuram impulsionar a indústria de defesa, a Fincantieri disse à Fortune que está pronta para expandir significativamente sua presença na defesa naval, incluindo tecnologia submarina e subaquática.

“Estamos investindo em sistemas não tripulados, tomada de decisão orientada por IA para missões subaquáticas autônomas e redes de comunicação avançadas para conectar ativos subaquáticos com sistemas de superfície e espaciais”, disse a empresa em um comunicado.

Dassault Aviation

Liderada por Éric Trappier, a Dassault Aviation fabrica aviões militares e jatos executivos. Com sede em Paris (França), arrecadou € 6,2 bilhões (R$ 38,91 bilhões) em receita em 2024. A Dassault é mais famosa por seus caças Mirage e Rafale. Além disso, a Dassault detém o contrato principal sob o governo francês para o nEUROn, uma aeronave não tripulada.

