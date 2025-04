Várias montadoras, incluindo a General Motors e a Hyundai, relataram aumentos de dois dígitos nas vendas nos primeiros três meses de 2025 nos Estados Unidos, antes da iminente entrada em vigor das tarifas sobre importação de automóveis.

PUBLICIDADE A GM vendeu 17% mais veículos em relação ao ano anterior no primeiro trimestre, enquanto a Hyundai e sua afiliada Kia registraram aumentos de mais de 10% cada. Honda e Nissan tiveram um crescimento superior a 5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O presidente Donald Trump anunciou na semana passada que aplicará tarifas de 25% sobre veículos e peças automotivas importadas a partir desta quinta-feira, 3. Ele já havia sinalizado durante a campanha eleitoral do ano passado que buscaria tarifas sobre muitos produtos.

Veículos da General Motors na fábrica da empresa em Michigan Foto: Bill Pugliano/Getty Images via AFP

Analistas do setor automotivo acreditam que as novas tarifas serão amplamente replicadas nos preços para os consumidores, acrescentando milhares de dólares ao valor pago pelos compradores nas concessionárias. Cerca de metade dos carros vendidos nos Estados Unidos no ano passado foram importados, e até mesmo os veículos fabricados nos EUA costumam conter uma grande quantidade de peças estrangeiras.

Publicidade

Nem todas as montadoras tiveram um primeiro trimestre forte. As vendas da Toyota praticamente não se moveram, crescendo apenas 1% ano a ano, enquanto as vendas de unidades da Ford caíram 1,3%, à medida que a empresa descontinuou seu SUV Edge para 2025.

Mesmo essas empresas, junto com seus concorrentes, tiveram crescimento expressivo em março, quando os planos de Trump para as tarifas de automóveis ficaram claros. No entanto, analistas que falaram ao The Washington Post acreditar que a preocupação com as tarifas teve apenas um efeito limitado sobre as vendas do setor até agora neste ano.

Jessica Caldwell, da consultoria Edmunds, acredita que a política comercial de Trump provavelmente teve apenas um impacto moderado no setor automotivo no primeiro trimestre, pois os detalhes sobre as tarifas de automóveis só surgiram no final de março. Mas os compradores de carros novos, disse ela, podem estar ansiosos para comprar em abril e maio, quando muitas montadoras ainda terão altos níveis de estoque já importado.

“Se você pensa em comprar um carro no curto prazo, pode muito bem adiantar a compra, porque você não sabe o que vai acontecer,” disse Caldwell.

Publicidade

Março foi um mês melhor do que o esperado para as vendas de veículos, mas esse crescimento provavelmente pesará sobre o desempenho do setor em abril, disse Sam Fiorani, vice-presidente de previsões globais de veículos da AutoForecast Solutions, sediada na Pensilvânia.

Os americanos que buscavam um carro novo reavaliaram seu cronograma este ano, e muitos visitaram concessionárias na última semana, à medida que os planos tarifários de Trump se solidificaram, disse Fiorani em um e-mail ao The Post. Ainda assim, ele espera que as vendas de automóveis caiam 3% em 2025, pois as tarifas elevam os preços e reduzem os estoques, o que desencorajará os compradores.

Até mesmo veículos fabricados nos EUA, como o Chevy Traverse, provavelmente terão preços mais altos, disse Fiorani, porque algumas de suas peças vêm do exterior.

“Os concessionários e fabricantes de veículos não vão simplesmente manter seus preços onde estão porque seus custos não subiram,” disse Fiorani. “A concorrência mantém os preços baixos, e a falta de concorrência permitirá que todos aumentem os preços.”

Publicidade

A GM e a Hyundai disseram que estão trabalhando para aumentar a produção nos Estados Unidos.

Randy Parker, CEO da Hyundai Motor North America, elogiou o investimento de US$ 21 bilhões anunciado por sua empresa na expansão da produção nos EUA.

“Nosso compromisso com a inovação e com atender à demanda do consumidor continua forte, e continuamos a localizar a produção e aprimorar nossa cadeia de suprimentos para ajudar a gerenciar as condições do mercado,” disse Parker em um comunicado.

Especialistas alertam que as novas tarifas sobre automóveis podem contribuir para uma forte desaceleração no final do ano, especialmente se as taxas de juros sobre financiamentos de carros permanecerem altas. Mas, no curto prazo, um tipo de compra em pânico pode levar as montadoras tradicionais a novos recordes, disseram especialistas.

Publicidade

Rory Harvey, vice-presidente executivo da GM e presidente de mercados globais da empresa, citou a linha de produtos da GM em um comunicado ao The Post, sem mencionar as tarifas.

Publicidade

Os veículos híbridos da Hyundai tiveram um aumento de 72% apenas em março. O Kia Carnival MPV, produzido na Malásia, teve um crescimento de 53% no trimestre. A Kia, em um comunicado, disse que a última semana de março foi a semana de vendas no varejo mais forte do ano.

“Parte disso pode ter sido impulsionada por clientes tentando garantir o preço de um veículo que desejam comprar,” disse a empresa em um comunicado.

A Honda reconheceu em um comunicado ao The Post que houve algum impacto no crescimento das vendas da indústria como resultado dos consumidores que se anteciparam às tarifas. Mas a empresa também destacou sua variedade de veículos a gasolina, híbridos e elétricos.

As vendas de automóveis começaram a subir no quarto trimestre de 2024, impulsionadas principalmente pelos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que tornaram mais fácil financiar veículos novos, disse Jominy.

Publicidade

Ele vê os próximos três meses como um “trimestre de transição”, à medida que as tarifas atingem diferentes montadoras em momentos distintos. Empresas maiores, com grandes estoques, podem não sentir os efeitos até o início do verão, disse Jominy, enquanto montadoras com menos de um mês de estoque disponível podem aumentar os preços dentro das próximas duas semanas.

“Vai levar um tempo para isso se espalhar”, disse Jominy. “As montadoras terão de decidir muitas coisas: elas vão repassar as tarifas aos consumidores? Vão abandonar algumas linhas de veículos? Ou tentarão fazer mudanças rápidas na origem da produção e das peças?”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.