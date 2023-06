GM investirá US$ 1 bilhão em duas fábricas visando caminhões pesados da próxima geração

A General Motors planeja investir mais de US $1 bilhão (cerca de R$ 4,93 bilhões, na cotação atual) em duas fábricas de manufatura em Flint, Michigan (EUA), para a produção de caminhões pesados de próxima geração com motores de combustão interna.

Gerald Johnson, vice-presidente executivo de Manufatura Global e Sustentabilidade da empresa, afirmou nesta segunda-feira, 5, que a GM continuará fabricando veículos com motores de combustão interna ao longo desta década, além de produzir veículos elétricos.

Foto: Roosevelt Cassio/File Photo/Reuters

A GM tem como objetivo fabricar apenas veículos de passageiros elétricos nos Estados Unidos até 2035.

No ano passado, a montadora de Detroit registrou um aumento de 38% nas vendas de picapes pesadas em relação ao ano anterior, com quase 288 mil caminhões vendidos.

A GM investirá US$ 788 milhões na fábrica de montagem em Flint, com atualizações que incluem a expansão do prédio da oficina de montagem, expansão do transportador de montagem geral e nova ferramentaria e equipamentos.

Outros US$ 233 milhões serão investidos no centro de metal para novos moldes de estamparia para a produção de caminhões pesados com motores de combustão interna, bem como para renovação de prensas e novos equipamentos.

Este último investimento eleva os compromissos de investimento da GM em instalações de manufatura e distribuição de peças nos Estados Unidos para mais de $30,5 bilhões desde 2013./AP