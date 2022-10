GM abre terceiro turno de trabalho em Joinville e contrata 130 trabalhadores

Continua após a publicidade

A General Motors vai reabrir o terceiro turno de trabalho na fábrica de Joinville (SC) e contratar cerca e 130 funcionários, ampliando seu quadro para 762 trabalhadores. A planta produz motores, cabeçotes e blocos e ampliará a capacidade produtiva em 30%, de 312 mil para 410 mil unidades ao ano.

O novo turno entrará em operação em 1º de novembro. A unidade não operava em jornada de 24 horas desde 2018, quando chegou a ter um terceiro turno parcial. As outras fábricas da GM no País em Gravataí (RS) e São Caetano e São José dos Campos (SP), de automóveis, operam em dois turnos.





Fábrica de motores em Joinville vai empregar 762 trabalhadores Foto: GM/Divulgação/2013

Em nota, o presidente da companhia, Santiago Chamorro, diz que “a volta do terceiro turno em Joinville tem significado relevante para a GM na América do Sul.” Segundo ele, o aumento de capacidade de produção vai permitir ao grupo exportar motores, além de abastecer a fábrica de São Caetano do Sul, no ABC paulista, na produção da Nova Montana que será lançada em 2023.

Inaugurada em 2012, a unidade catarinense passou por expansão em 2017 com a quadruplicação de sua área e adoção de processos pioneiros de conservação ambiental e eficiência energética que a colocam entre as mais sustentáveis e modernas da GM no mundo.

Recuperação de mercado

Continua após a publicidade

Depois de passar por complicada fase em sua operação brasileira com o fechamento, por quase cinco meses, da fábrica de Gravataí (RS), a GM voltou a recuperar fatia de mercado no País.

No início do ano passado, no auge da pandemia, a empresa suspendeu a produção, por falta de semicondutores, do modelo Onix, até então o automóvel mais vendido no País.

A marca líder em vendas por cinco anos viu sua fatia de mercado despencar até a sétima posição. Após o retorno das operações, a partir de agosto de 2021, a recuperação tem sido constante. Atualmente a GM é a segunda na lista de vendas, com 14,5% de participação do mercado, atrás da Fiat, com 21,8%.