Gol lança avião temático de Harry Potter, em parceria com o Universal Orlando Resort; veja fotos

A Gol inicia nesta segunda-feira, 29, os voos de um avião personalizado com temática do mundo de Harry Potter, personagem criado pela escritora J. K. Rowling. O avião fará alguns voos da rota entre Brasília e Orlando, cidade americana onde fica o parque temático “The Wizarding World of Harry Potter” (“O mundo mágico de Harry Potter”, em tradução livre), no Universal Orlando Resort.

A aeronave temática, parceria da Gol com o Universal Orlando Resort, é um Boeing 737 Max, que recebeu adesivação com desenhos que remetem ao parque em seu exterior e interior.

O “The Wizarding World of Harry Potter” traz atrações imersivas para os fãs do personagem e fica localizado em dois parques do Universal Orlando Resort: o “Diagon Alley”, local conhecido nos livros e filmes por abrigar lojas bruxas, fica no parque Universal Studios Florida; e “Hogsmeade”, vilarejo onde fica o castelo da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, fica no parque Universal’s Islands of Adventure. As duas áreas são conectadas pelo trem Hogwarts Express, que, na série, leva os alunos até Hogwarts.

Interior do avião temático de Harry Potter; personalização é resultado de parceira entre Gol e Universal Orlando Resort. Foto: Divulgação/Gol

Os parques do Universal Orlando Resort ainda têm atrações de outros personagens, como os Minions do filme “Meu Malvado Favorito” e dinossauros da série “Jurassic Park”. O complexo conta também com hotéis e restaurantes.

A Gol retomou em maio os voos para os Estados Unidos, em rotas para Orlando e Miami, a partir do aeroporto internacional de Brasília.

Veja abaixo fotos do avião temático de Harry Potter.

