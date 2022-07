Gol reporta prejuízo líquido de R$ 2,85 bilhões no 2º trimestre

A Gol registrou um prejuízo líquido de R$ 2,85 bilhões no segundo trimestre de 2022, ante R$ 642,9 milhões um ano antes, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 28. No critério recorrente, a companhia apurou prejuízo líquido de R$ 620,8 milhões, reduzindo em 51,7% as perdas de um ano antes.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente do trimestre alcançou R$ 439 milhões, ante resultado negativo de R$ 547,4 milhões no mesmo período de 2021. Com isso, a margem Ebitda recorrente foi de 13,5% de abril a junho, ante margem negativa de 53,2% um ano antes.

Avião da Gol; companhia aérea registrou um prejuízo líquido de R$ 2,85 bilhões no segundo trimestre de 2022. Foto: Fábio Motta/Estadão

A receita operacional líquida da companhia alcançou R$ 3,24 bilhões no segundo trimestre, ante R$ 1,02 bilhão no mesmo período de 2021.

Em balanço, a companhia afirma que os resultados do segundo trimestre “demonstram a consistente recuperação da demanda em um trimestre historicamente caracterizado pela baixa sazonalidade no setor aéreo brasileiro”. A aérea acrescentou que os investimentos em tecnologia e oferta de produtos “são essenciais para ampliar a posição de liderança da Gol, tanto com a atual retomada do público corporativo como no aumento da oferta de novas rotas para os clientes que buscam destinos a lazer”.