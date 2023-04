Gol: com aprovação, MP de isenção do PIS/Cofins deve ter impacto de R$ 500 milhões em todo o ano

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A Gol prevê que a aprovação de medida provisória que determina a isenção de PIS e Cofins sobre a receita de bilhetes aéreos até o fim de 2026 deve ter impacto positivo de aproximadamente R$ 500 milhões para a aérea, segundo estimativa apresentada durante teleconferência com analistas, na manhã desta quarta-feira, 26.

“Com a aprovação, a MP deve ter impacto de R$ 500 milhões em todo o ano”, disse Celso Guimarães Ferrer Junior, diretor-presidente da Gol, apontando que essa previsão de receita adicional ainda não estava inserida no guidance divulgado pela aérea, que também relatou impacto positivo de R$ 130 milhões no primeiro trimestre de 2023.

Aprovada na última quarta-feira na Câmara dos Deputados, a MP 1147 agora segue para votação no Senado, onde precisa ser aprovada. A Gol, assim como outras companhias aéreas, vê a medida como importante para ajudar na retomada das operações domésticas e internacionais, contribuindo para a recuperação após as perdas encaradas no auge da pandemia.

Em outra frente, a Gol garante enxergar como positiva a possibilidade de implementação do programa “Voa, Brasil”, que planeja disponibilizar passagens aéreas com preço reduzido, mas disse esperar que a iniciativa ajude a trazer novos passageiros, não “canibalizando” a disputa.

“O conceito de liberdade tarifária precisa ser mantido”, disse Ferrer. “Precisamos saber em quais voos isso será praticado e como isso será comercializado”, acrescentou. “Tendo o formato até o fim do semestre, a ideia é lançar na virada para o segundo semestre”, concluiu.