Golpe com criptomoeda: empresário acusado de fugir com US$ 2 bi é condenado a 11 mil anos de prisão

Um tribunal de Istambul, na Turquia, condenou Faruk Fatih Özer a mais de 11 mil anos de prisão por fraude, informou na sexta-feira, 8, a agência turca Anadolu. Özer é o fundador da exchange de criptomoedas Thodex, que ruiu em 2021, deixando centenas de milhares de investidores sem acesso ao seu capital.

Os juízes consideraram Faruk Fatih Özer, seu irmão mais velho Güven e sua irmã Serap culpados de “criação de uma organização criminosa”, “fraude por meios informáticos” e “lavagem de dinheiro”, e condenaram cada um a 11.196 anos de prisão, bem como a multas de 8,8 bilhões de liras (cerca de US$ 327 milhões).

Faruk Fatih Özer tinha 26 anos quando fundou em 2019 a exchange de criptomoedas Thodex, que movimentava mais de US$ 700 milhões por dia de pelo menos 391 mil investidores quando foi repentinamente bloqueada em abril de 2021. A plataforma suspendeu a sua atividade de um dia para o outro após exibir uma mensagem misteriosa indicando que necessitava de cinco dias para processar um investimento estrangeiro não especificado.

Autoridades turcas acusaram Özer de ter fugido com US$ 2 bilhões em bens pertencentes aos investidores. Foto: Benoit Tessier/Reuters

Procurado por aviso vermelho da Interpol, Özer foi preso na Albânia em agosto de 2022, 16 meses depois de fugir da Turquia. Ele foi extraditado para a Turquia em abril. As autoridades turcas acusaram Özer, hoje com 29 anos, de ter fugido com US$ 2 bilhões em bens pertencentes aos investidores da exchange.

A Thodex havia realizado uma grande campanha publicitária para atrair investidores, prometendo, entre outras coisas, doar veículos de luxo a alguns deles. A plataforma também havia feito descontos espetaculares no dogecoin, criptomoeda que nasceu como uma paródia, mas que ganhou valor graças ao interesse, entre outros, do bilionário Elon Musk, diretor da Tesla e da rede social X, antigo Twitter.

Özer defendeu a sua inocência no julgamento, garantindo que a sua empresa tinha simplesmente falido, sem cometer ilegalidades nem tentar defraudar ninguém. Mas o tribunal considerou provado que, antes de fugir, Özer transferiu valores para várias contas pessoais e o condenou por “fraude premeditada”. / AFP e EFE