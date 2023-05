‘Golpe do presente’: bancos alertam para crime aplicado em aniversários e dão dicas de proteção

Em um tipo de golpe aplicado especialmente em datas comemorativas, como aniversários, criminosos entram em contato com a vítima para oferecer um presente, mas acabam conseguindo informações bancárias. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta para esse tipo de golpe e dá dicas de como se proteger.

O esquema funciona da seguinte forma: após descobrirem dados pessoais, os criminosos dizem que têm um brinde ou presente para entregar e insistem para que a pessoa o receba pessoalmente. Na ocasião, o entregador aparece com flores, bolos ou cosméticos, e pede o pagamento de uma taxa à vítima.

No pagamento, o entregador pode utilizar uma maquininha com o visor danificado ou alguma outra estratégia que impossibilite a visualização do preço cobrado na tela. Assim, é possível aplicar alguns dos tipos do “golpe da maquininha”, em que o golpista pode clonar o cartão de crédito, descobrir a senha, duplicar a compra, ou ainda fazer a vítima pagar um valor maior que o combinado. Outra possibilidade é pedir para que a pessoa coloque a senha na tela errada (o que permite o bandido ver o código), e depois fazer uma “troca” do cartão original por um falso.

Outra maneira de se aplicar o golpe do presente é pedir para a vítima tirar uma selfie para receber o brinde. A pessoa, no entanto, não sabe que está dentro de um aplicativo bancário prestes a fazer uma autenticação biométrica para uma operação de crédito, explica a Febraban.

Veja dicas para se prevenir de golpes, segundo a Febraban

