Um levantamento dos 10 tipos de golpes mais praticados contra clientes de bancos em 2024, divulgado nesta segunda-feira, 14, indica que o golpe do WhatsApp foi o mais recorrente, com cerca de 153 milhões de casos. O número representa mais de um quarto (29,25%) do total de 523 milhões de registros dos 10 tipos de golpes mais frequentes, segundo balanço da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban).

Em seguida, aparece o golpe da falsa venda, com 150 milhões de registros. O golpe da falsa central telefônica ficou em terceiro, somando 105 milhões de queixas no ano passado. Segundo Walter Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban, em 2024 os bancos investiram R$ 5 bilhões em segurança e prevenção a fraudes e crimes cibernéticos. Em nota emitida pela entidade, o executivo afirma que estão sendo realizadas campanhas de conscientização e esclarecimento com a população para tentar combater as fraudes, por meio de ações de marketing em TVs, rádios e redes sociais.

Em 2024, os bancos investiram R$ 5 bilhões em segurança e prevenção a fraudes e crimes cibernéticos. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Veja a seguir o ranking dos 10 tipos de golpes mais praticados em 2024 e dicas de como se proteger.

1. Golpe do WhatsApp

Registros: 153 milhões

153 milhões O que é: golpista clona conta pedindo código de segurança via SMS falso (atualização/protocolo).

golpista clona conta pedindo código de segurança via SMS falso (atualização/protocolo). Como se proteger: ative a verificação em duas etapas no WhatsApp e não compartilhe a senha.

2. Golpe da falsa venda

Registros: 150 milhões

150 milhões O que é: criação de sites/perfis falsos com promoções irreais.

criação de sites/perfis falsos com promoções irreais. Como se proteger: desconfie de preços muito baixos, ofertas mirabolantes e lojas desconhecidas - e tenha cuidado com links.

3. Golpe da falsa central telefônica/falso funcionário

Registros: 105 milhões

105 milhões O que é: ligação de falso funcionário bancário solicitando dados e transferências para “regularizar” a conta.

ligação de falso funcionário bancário solicitando dados e transferências para “regularizar” a conta. Como se proteger: verifique a origem de ligações/mensagens: bancos não pedem dados, senhas ou transferências por telefone. Desligue e contate o banco pelo canal oficial.

4. Phishing (pescaria digital)

Registros: 33 milhões

33 milhões O que é: obtenção de dados da vítima via links e e-mails falsos ou páginas da web fraudulentas.

obtenção de dados da vítima via links e e-mails falsos ou páginas da web fraudulentas. Como se proteger: não clique em links suspeitos. Mantenha o sistema operacional e o antivírus atualizados. Consulte o banco em caso de dúvida.

5. Golpe do falso investimento

Registros: 31 milhões

31 milhões O que é: grupos falsos oferecem investimentos com altos lucros rápidos, usando informações e depoimentos falsos.

grupos falsos oferecem investimentos com altos lucros rápidos, usando informações e depoimentos falsos. Como se proteger: desconfie de retornos muito altos. Verifique a autorização da instituição e sua reputação. Tenha cuidado com abordagens online insistentes.

6. Golpe da troca de cartão

Registros: 19 milhões

19 milhões O que é: vendedor golpista troca o cartão após a digitação da senha.

vendedor golpista troca o cartão após a digitação da senha. Como se proteger: cheque o valor na maquininha, confirme se o cartão devolvido é o seu e sempre insira o próprio cartão. Não entregue o cartão.

7. Golpe do falso boleto

Registros: 14 milhões

14 milhões O que é: boletos falsificados com dados bancários dos criminosos.

boletos falsificados com dados bancários dos criminosos. Como se proteger: confira atentamente os dados do beneficiário no boleto e na tela de pagamento. Em caso de dúvida, contate a empresa.

8. Golpe da devolução de empréstimo

Registros: 8 milhões

8 milhões O que é: golpista contrata empréstimo em nome da vítima e depois pede a devolução do dinheiro via Pix ou boleto falso.

golpista contrata empréstimo em nome da vítima e depois pede a devolução do dinheiro via Pix ou boleto falso. Como se proteger: em caso de contato suspeito, ligue para o banco pelos canais oficiais. Bancos usam canais oficiais para devoluções. Não transfira para desconhecidos.

9. Golpe da mão fantasma